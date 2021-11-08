Беспроигрышный вариант и тренд конца осени – кофейный маникюр: главные тенденции и советы по созданию нейл-арта цвета любимого напитка

Конец осени уже близко, и снова появились новые тренды в маникюре. Акцент теперь делается на кофейных оттенках с разными финишами. Благодаря такой основе маникюр выглядит стильно и ярко, а дополнительный декор – максимально гармонично и естественно.

Акценты кофе

Маникюр с кофейными акцентами добавляет образу уюта и яркости. Стилисты предлагают смешивать не только насыщенный коричневый, но и полупрозрачный бежевый и молочные оттенки для получения красивого результата. Что касается выбора узоров, то здесь не нужно ограничиваться, ведь можно использовать разные сочетания, главное при этом – не забывать про акцент на коричневом и постоянно его подчеркивать и углублять.

Короткая квадратная форма идеально подходит для такого маникюра, ведь это также практично и удобно. Творческие идеи в плане оформления не знают границ, и можно черпать вдохновение из разных источников. Например, маникюр в виде шахматной доски выглядит не только эффектно, но и максимально стильно.

С помощью матового финиша можно углубить цвет и сделать основу пастельной. На длинных ногтях такой дизайн выглядит ярко и крупно, что хорошо дополнит стиль.

Нотки стиля

Украсить ногти с коричневой палитрой довольно просто, ведь это универсальный оттенок и хорошо смотрится как с цветочными и растительными мотивами, так и с абстракцией, даже простая геометрия и минимализм на шоколадном будут выглядеть мягче и нежнее. Это идеальный выбор для холодной осенней поры, когда хочется больше тепла и уюта.

Нейл-мастера предлагают экспериментировать с нанесением лака и использовать разные основы для сочетания и получения желаемого оттенка. Не нужно создавать несколько контрастов ярких цветов, достаточно использовать один насыщенный оттенок и пастельный в качестве мягкого перехода.

Плавные линии подчеркивают форму ногтей и при этом смягчают ее. Плавные линии помогают удлинить пальцы, это выглядит одновременно и женственно, и чувственно. Даже на нейтральной основе маникюр смотрится очень красиво. Можно добавить немного черного в коричневый, повторяя таким образом леопардовый принт.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Элементы звериного принта будут в тренде этой осенью. Чтобы разнообразить маникюр и добавить больше яркости, можно использовать блестки или камни. Нейл-мастера предлагают делать такой прием на одном ногте, чтобы не было перебора и маникюр зрительно не казался перегруженным.

Выбор оттенка

Кофейные тона хорошо подходят для повседневности, они мягкие и в меру яркие, с такой палитрой тяжело переборщить. Но не стоит выбирать темные оттенки, ведь на коротких ногтях это будет выглядеть не так эффектно.

Нейл-мастера предлагают комбинировать кофейный с розовой или бежевой основой. Такое решение не только смягчит результат, но и сделает сам оттенок теплее. Можно комбинировать как в рисунках и принтах, так и просто красить ногти отдельным цветом.

Даже на ногтях средней длины мягкие овальные принты выглядят женственно и помогают смягчить саму форму. Если нужно сделать акцент на цвете, то можно добавить больше коричневого, покрасив им ноготь, и при этом отказаться от декора.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Насыщенный шоколадный отлично подойдет для глубокой осени, когда хочется укутаться в теплый плед и наслаждаться просмотром любимого фильма. Этот оттенок органично дополнит переход к зиме и сделает акцент на форме ногтей.

Независимо от формы ногтей оттенок отлично подойдет для разной длины. Что касается финиша, то нейл-мастера предлагают обратить внимание на глянец, он хорошо углубляет и делает ногти объемными и яркими.

Стильный лук

Рисунки на ногтях нужно сочетать со свободным пространством. Если раньше принты делались на всю площадь ногтя, то сейчас только часть его закрашена, остальное – свободное пространство.

Модно выделять форму и делать акцент на кончиках ногтей. На овальном маникюре стилисты предлагают делать акцент с помощью геометрии и использования сразу нескольких оттенков. При этом основа остается бежевой полупрозрачной, без нанесения рисунков. Такая чистота красиво сочетается с декорированными кончиками, создавая эффектный маникюр.

Женственно и нежно на коротких ногтях будут выглядеть цветочные мотивы, особенно если они выполнены аккуратно и в минимализме. Это добавляет ногтям шарма и акцентирует внимание на форме.