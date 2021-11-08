 

Находящиеся в Белоруссии сирийские беженцы потребовали создания в республике шариатского суда

08.11.2021, 20:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Около 8 тысяч беженцев вышли на площадь Независимости в Минске, чтобы потребовать уважения своих религиозных прав. Они недовольны отсутствием шариатского суда в Белоруссии, и слишком «развратным» видом местных жительниц.

Участники митинга прибыли из Сирии в течение последних двух месяцев. Они рассчитывали быстро перебраться в Литву или Польшу, однако пограничники стран Шенгенского соглашения начали активно им препятствовать. Сирийцам пришлось обустраиваться в Белоруссии и здесь они столкнулись с дискриминацией и оскорбительным поведением коренного населения. 

Один из них, Мухаммед аль-Рефаат, владеет русским языком и смог объяснить журналистам суть проблемы: «Политика властей Белоруссии не соответствует растущей численности мусульманского населения. В Минске всего одна мечеть, женщины ходят с непокрытой головой, в ресторанах подают свинину и вино, но главное – нет суда, который контролировал бы соблюдение законов шариата и разрешал споры», – сказал он.

К протестующим сирийцам присоединились и беженцы из Ирака. Они жалуются на отсутствие социальных пособий для приезжих в Белоруссии и отказы в регистрации брака мужчинам, если у них уже есть одна или несколько жён.

Митингующие приняли резолюцию, в которой потребовали сформировать в стране шариатский суд и признавать его решения на всех уровнях. Также они требуют обеспечить прибывающих беженцев жильём и запретить женщинам ходить по улицам без сопровождения мужчин.

Минская милиция в происходящее не вмешивалась, предпочитая скрытно наблюдать из окон гостиницы «Минск».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / Фотографии профилей Peloton и Echelon показали реальное местоположение гонщиков

08.11 / От коронавируса вакцинировались 5 млн жителей Москвы

10.05 / Ученые: Гранатовый сок помогает снизить артериальное давление

21.01 / Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам с «призывами» участвовать в митингах 23 января

10.06 / «Яндекс» презентовал большое обновление поиска

06.05 / Мнение: Навальный, Песков и ЦРУ

06.08 / Мнение: Не отнимайте у детей книги для взрослых

08.04 / Голикова стала наставником финалиста третьего сезона конкурса “Лидеры России”

16.08 / Доктор Мясников предупредил россиян о новом штамме COVID-19

17.10 / Какая ты красивая… – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика