Находящиеся в Белоруссии сирийские беженцы потребовали создания в республике шариатского суда

Около 8 тысяч беженцев вышли на площадь Независимости в Минске, чтобы потребовать уважения своих религиозных прав. Они недовольны отсутствием шариатского суда в Белоруссии, и слишком «развратным» видом местных жительниц.

Участники митинга прибыли из Сирии в течение последних двух месяцев. Они рассчитывали быстро перебраться в Литву или Польшу, однако пограничники стран Шенгенского соглашения начали активно им препятствовать. Сирийцам пришлось обустраиваться в Белоруссии и здесь они столкнулись с дискриминацией и оскорбительным поведением коренного населения.

Один из них, Мухаммед аль-Рефаат, владеет русским языком и смог объяснить журналистам суть проблемы: «Политика властей Белоруссии не соответствует растущей численности мусульманского населения. В Минске всего одна мечеть, женщины ходят с непокрытой головой, в ресторанах подают свинину и вино, но главное – нет суда, который контролировал бы соблюдение законов шариата и разрешал споры», – сказал он.

К протестующим сирийцам присоединились и беженцы из Ирака. Они жалуются на отсутствие социальных пособий для приезжих в Белоруссии и отказы в регистрации брака мужчинам, если у них уже есть одна или несколько жён.

Митингующие приняли резолюцию, в которой потребовали сформировать в стране шариатский суд и признавать его решения на всех уровнях. Также они требуют обеспечить прибывающих беженцев жильём и запретить женщинам ходить по улицам без сопровождения мужчин.

Минская милиция в происходящее не вмешивалась, предпочитая скрытно наблюдать из окон гостиницы «Минск».

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