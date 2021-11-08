Зачем в кармане нужно носить 5 копеек: как монетка помогает привлечь удачу в любви

Согласно народным поверьям, 5 копеек в кармане способны оказать благое влияние на удачу владельца и устройство его личной жизни. В частности, таким образом можно привлечь удачу в любви. Но для этого важно правильно подготовиться.

Магия пятачка

Само число 5 наделено множеством положительных ассоциаций, накопленных за всю историю человечества. К примеру, в оккультных науках и нумерологии его связывают с пятью чувствами человека. В других учениях также проводится параллель с сердцем, здоровьем, биологическим ростом, личностным развитием, а также с дальнейшей профессиональной и творческой деятельностью.

В античные времена пятерка была связана с богиней любви Афродитой, что отражается и в более поздних поверьях. К примеру, разделение 5 на 2 и 3 можно интерпретировать как символ двух начал, которые объединились. То есть речь идет о женской и мужской энергии.

Помощь в поиске второй половинки

Перед тем как использовать 5 копеек для поиска идеальной пары, важно учесть несколько принципов работы данного «помощника». Данные факторы помогут и правильно подготовиться к этому приключению:

Естественность поиска. Не стоит думать, что пятак привлечет первого встречного человека противоположного пола. Он действует неспешно и опираясь на личную подготовленность хозяина к серьезным отношениям. Привлечение второй половинки действует на взаимной основе. То есть монетка поможет и вам оказаться в нужное время в нужном месте, причем в правильном для встречи настроении. Вновь не стоит забывать и о своей личной роли в этом процессе. Монетка неспроста кладется в карман. Ее периодическое ощущение рукой будет напоминанием об этой ответственной цели. У серебряного пятака особая энергетика, усиливающая интуицию владельца. Эта монета обладает хорошим «видением» подходящих партнеров и отсеивает нежелательных. В нужные моменты она будет подавать сигналы, которые будут ощущаться интуитивно.

Подготовка монеты

Скорее всего, у монетки была определенная история хождения по другим карманам, поэтому будет не лишним изначально провести процедуру очистки от энергетического мусора. В этом деле поможет соль, причем желательно использовать морскую или четверговую.

Ритуал проводится при нисходящей фазе Луны на восточном окне. На подоконнике располагается бокал, вазочка или стаканчик, причем лучше всего изготовленный из хрусталя. В посуду сначала насыпается три щепотки соли, а затем еще девять как присыпка поверх пятака. Все это оставляется вместе с монеткой на трое суток. В течение этого времени нельзя никак трогать посуду и соль с монеткой.

Завершается ритуал тем, что содержимое посуды смывается холодной водой. Считается, что соль за это время впитала негативную энергию монетки, которую после обмывания можно использовать по-новому.

Причем 5 копеек помогают не только в любовных отношениях. Удача этой монеты универсальна – она действует в финансовой сфере, в учебе и решении бытовых проблем. Кстати, защитная энергетика пятака тоже достаточно сильна. Выполненный из того же серебра, он оградит от колдовства и сглаза.