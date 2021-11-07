Наряды в клетку – главный тренд осени-зимы 2021/2022: тенденции клетчатого гардероба

Клетка нового сезона коснулась буквально всего: верхней одежды, костюмов, платьев, сумок, обуви, аксессуаров. Это вечная классика. В моде актуальна большая, мелкая и цветная клетка, а также в виде шахматной доски. В одной вещи могут сочетаться разные расцветки.

Варианты одежды в клетку

Женщине любого возраста и статуса подходит одежда в клетку. Представители современной моды рекомендуют наиболее удачные приобретения для гардероба.

Из верхней одежды – клетчатые пальто. В них модницы не останутся незамеченными.

Также в моде клетчатые костюмы.

Стилисты предлагают сочетать эти варианты с верхом такого же оттенка или с традиционными белыми рубашками.

А если они в клетку, советуют их надевать с однотонными костюмами, пиджаками или пальто.

Актуальны и костюмы с юбками, которые дизайнеры рекомендуют выбирать наподобие японской школьной формы – пиджак с короткой юбкой в складку. В зимний сезон следует выбирать вещи из плотной шерстяной ткани, чтобы не замерзать в холода.

Прочно входит в моду шахматная тематика. Она подходит к романтическому платью свободного покроя.

Также великолепно смотрится строгий деловой наряд с таким рисунком.

Эти тренды вдохновят дам на новые эксперименты. Можно носить сразу несколько вещей с разной клеткой.

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При выборе клетчатой вещи нужно обратить внимание на ткань. Если она эластична, может растянуться и деформировать рисунок. Поэтому лучше выбирать шерстяные или хлопчатобумажные материалы.

Яркую клетку стоит совмещать с вещью спокойных тонов, и наоборот.

Модные аксессуары

Женщины, которые не готовы быстро поменять свой имидж, выбрать клеточные наряды, могут начать с аксессуаров.

Шарфы и шейные платки в клетку уже давно вошли в моду. А вот сумки с таким дизайном – стильный, яркий, современный элемент. Если они классической формы, такой рисунок придаст образу раскрепощенный вид.

Также в моде клатчи в клетку, которые всегда актуальны. Они подходят как для повседневного, так и вечернего образа.

Клетчатая обувь

Однообразной никак нельзя назвать обувь в клетку. Она точно привлечет к себе внимание. Для осенней сухой погоды подойдут туфли с таким рисунком. В холодную или дождливую погоду будут оригинально смотреться ботинки и сапоги с клетчатым рисунком, которые следует сочетать с однотонными вещами.

Классическую клетку, или шотландку, не просто вписать в образ. Стилисты рекомендуют грамотно сочетать ее с другими узорами, не перегружать изображениями, иначе обладательница вещи будет выглядеть смешно и нелепо. Они советуют использовать клетку в качестве яркого акцента.