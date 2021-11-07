С завышенной талией для миниатюрных дам: как подобрать брюки-кюлоты в зависимости от фигуры

Кюлоты – это один из видов брюк, который востребован у многих женщин. Их можно сочетать с разной одеждой. Кюлоты выглядят довольно расслабленно, но при этом можно придать образу весьма стильный вид. Чтобы выглядеть модно, нужно правильно подобрать брюки, подходящей к своей фигуре.

Итак, несколько полезных советов по выбору кюлотов в зависимости от формы тела.

Для невысоких девушек с пышными формами

Невысоким девушкам с пышной фигурой следует выбирать кюлоты длиной ниже колена. Ноги должны быть видны, чтобы визуально казаться выше.

Лучше всего отдать предпочтение брюкам-кюлотам из легких материалов с завышенной талией, чтобы подчеркнуть фигуру.

Для миниатюрных девушек

Девушкам с миниатюрной фигурой лучше всего подойдут кюлоты с завышенной талией. Следует попробовать примерить кюлоты с вертикальным рисунком (например, в полоску), чтобы создать иллюзию длинных ног.

Можно сочетать брюки-кюлоты с объемными или укороченными топами, чтобы ваше тело не казалось более длинным. Рекомендуется избегать кюлотов длиной до щиколоток, потому что они сделают ноги короче.

Для высоких худощавых

Если у девушки высокий рост и худощавая фигура, то это не означает, что ей можно просто носить брюки-кюлоты, не обращая внимания на советы и рекомендации. Хорошая идея – выбрать брюки со стрелками, чтобы силуэт длинных ног был более заметным.

Кроме того, лучше носить в качестве верха кроп-топ, чтобы подчеркнуть изгибы и сделать ноги более объемными. Следует отдать предпочтение брюкам-кюлотам из легких материалов и избегать слишком тесных моделей.

Для высоких девушек с пышными формами

Девушкам с высоким ростом и пышными формами (типами фигур “груша” и “песочные часы”), следует отдать предпочтение брюкам-кюлотам трапециевидной формы, чтобы подчеркнуть изгибы талии.

Также можно выбрать кюлоты с широкими штанинами длиной от икр до щиколоток.

Девушкам с фигурой “яблоко”

Фигура “яблоко” характеризуется более объемной талией по сравнению с другими типами телосложения. В этом случае рекомендуется подобрать кюлоты длиной ниже икры. Лучше всего подойдет однотонная модель темного цвета или вариант с вертикальным рисунком.

Темный цвет брюк-кюлотов поможет скрыть большие бедра, что уравновесит пропорции верхней части тела.

Все эти советы и рекомендации помогут приобрести брюки-кюлоты, которые лучше всего подойдут к тому или иному типу фигуры. Правильный выбор модели позволит выглядеть стильно и модно.