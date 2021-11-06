Скоро совсем похолодает, а сапог еще нет: подсмотрим самые модные модели на улицах Парижа

Во время Недели моды в Париже звезды стритстайла продемонстрировали самые трендовые модели осенне-зимней обуви. Без сапожек нельзя себе представить ни один холодный сезон. В этой статье мы расскажем, какие модели сапожек одобрили парижские модницы.

С контрастным носком

В тренде сапожки с контрастным носком. Парижские модные блогеры обожают обувь с этой декоративной деталью. Сапоги с контрастным носком визуально делают размер стопы меньше.

Вы можете выбрать как белые сапожки с черным носком, так и менее контрастный вариант в бежевой гамме. Эта обувь хорошо впишется в любой повседневный образ с базовой одеждой: брюками прямого кроя, юбками-карандаш, джинсами.

В белом цвете

Белые сапоги вполне могут стать альтернативой классическим черным моделям. Они выглядят стильно и не подходят разве что для слякоти. Белая обувь хорошо впишется как в монохромный, так и в мультицветной аутфит.

Сочетать белые сапожки можно с чем-то контрастным. Например, с яркими трикотажными брюками или платьями. Выбирайте платье, которое прикрывает голенище сапог.

Стильно смотрится и сочетание белой обуви с легкими летними платьями и мини-юбками. Тогда сверху обязательно набросьте теплое удлиненное пальто или тренч. Классическое сочетание черного и белого доведет любой аутфит до совершенства.

Цветные ботфорты

Парижские модницы не боятся составлять смелые образы с яркой обувью. Один из трендов этой осени – ботфорты необычных расцветок. Они красиво подчеркивают ноги и защищают от осенних холодов.

Поздней осенью, когда везде чувствуется дефицит ярких красок, надевайте стильные ботфорты в синей, желтой, розовой, оранжевой или фиолетовой гамме. Конечно, бело-черная гамма не выходит из моды, но этой осенью стоит обратить внимание и на более красочные модели.

Наиболее гармонично яркие сапожки комбинируются с одеждой базовых расцветок. Так, яркость голубых ботфортов можно уравновесить коричневым костюмом.

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На массивной подошве

Массивная обувь на грубой подошве завоевала одобрение французских шоппинг-блогеров этой осенью. Сапожки и ботинки на толстой тракторной подошве очень практичны и подходят для каждодневной носки. В них не страшны ни лужи, ни первые снегопады, ни обледеневшие дороги.

С чем лучше сочетать грубую обувь? Француженки любят носить ее с чем-то очень женственным и праздничным. Хорошо сморится сочетание грубых сапог и платья со стразами.

Конечно, в одном платье поздней осенью холодно, поэтому надевайте под него теплую водолазку. Сапоги лучше выбирать высокие – до колена и выше. Так вы точно не замерзнете.

С тиснением

На улицах Парижа можно встретить модниц и в сапожках с фактурным тиснением. В фаворе не только привычная фактура “под рептилию”.

Популярны и другие варианты тиснения правильных геометрических или фантазийных форм. Фактура на обуви делает образ интереснее. Если сапожки сами по себе являются изюминкой образа и привлекают внимание, остальные аксессуары должны быть лаконичными, чтобы не перегружать лук.

Отправляясь на шопинг, обратите особое внимание на блестящие модели. Так, надев серебристые сапожки, вы сделаете любой образ праздничным. Их можно сочетать как с нарядным платьем, так и с простыми джинсами.