Выглядеть модно, не следуя трендам: советы по выбору образа в стиле альфа-женщины

Кто такая альфа-женщина? Это дама, которая бескомпромиссно уважает себя. Она себя любит и холит, балует и осыпает подарками. Есть в стиле альфы что-то неуловимо статусное, роскошное, элегантное и женственное. В этой статье мы расскажем, как одеваться в стиле альфа-женщины и чувствовать себя на все сто.

Вещи в безупречном состоянии

Альфа-женщина никогда не позволит себе появиться в обществе в свитере с катышками, застиранных брюках и юбке, щедро украшенной кошачьей шерстью.

Чтобы выглядеть представительно, нужно облачаться в соответствующую одежду. И дело вовсе не в деньгах, которые вы отдали за платье и сумочку. Дело в опрятности.

Держите свои вещи в идеальном состоянии. Не допускайте пятен, катышек, затертых рукавов и грязных воротничков. Элегантность начинается с чистоты, поэтому ваши вещи должны выглядеть опрятно в любой ситуации.

Свой силуэт

Альфа-женщина идеально знает свое тело. Она понимает, какие стороны ее фигуры выигрышные, а какие нужно скрыть.

Вы должны определиться с оптимальным для себя кроем вещей и покупать только подходящую одежду. Хорошо смотрится крой с четкими линиями: V-образным силуэтом, строгой линией плеч, брюками и юбками прямого кроя.

Выглядеть модно, не следуя трендам

Альфа-женщина умеет выглядеть модно, но при этом не стремится поселить в своем гардеробе все горячие тренды. Она останавливает свой выбор только на тех вещах, которые соответствуют ее видению прекрасного.

К примеру, этой зимой в тренде объемные стеганые пуховики. Однако альфа-женщина никогда не купит трендовую стеганую обновку, если она не соответствует ее стилю.

Соберите свою капсулу, в которой будут только те вещи, которые подходят под ваш тип фигуры и соответствуют вкусу. Такую одежду всегда приятно носить и составлять с ней стильные аутфиты.

Не бойтесь выделяться из толпы

Пусть в вашем образе будет одна деталь, которая будет демонстрировать вашу индивидуальность. Это может быть оригинальная брошка, тренч необычного кроя или стильный пиджак, за которым гоняются все, но есть он только у вас.

Альфа никогда не жалеет на себя денег. Если ей приглянулась эксклюзивная вещь, она ее купит.

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Уделяйте внимание деталям

Нет ничего важнее мелочей. Одна небольшая деталь может перенести образ на новый уровень.

Даже простой шарфик может добавить десять очков вашему аутфиту. Вы можете использовать шарф в качестве повязки на голову, пояса, украшения для сумки или пальто. То же можно сказать о других аксессуарах.

Не менее важно и то, в каком состоянии ваши вещи. Складки на юбке могут легко испортить ваш аутфит. Перед выходом всегда придирчиво осматривайте себя в зеркало и не забывайте пользоваться отпаривателем или утюгом.

Не носите каждый день одни и те же вещи

Конечно, сейчас мы все за осознанное потребление. Стоит пользоваться одними джинсами или свитером как можно дольше, чтобы не покупать раз за разом новые вещи и таким образом спасти планету.

Альфа-женщина тоже за спасение планеты. Однако она не позволит себе появиться в одном и том же наряде два дня подряд.

Вернее, она не позволит себе носить, к примеру, твидовый костюм с теми же туфлями и сумочкой.

Альфа умеет стилизовать каждую вещь по-разному. Она может надеть одну юбку два раза подряд, но будет сочетать ее с разными блузами и подберет другую обувь.

Умеренность в аксессуарах

Альфа всегда останавливает свой выбор на качественных и минималистичных аксессуарах. Никакого обилия стразов и разноцветных бусин! Только лаконичные украшения из качественного материала.

Обратите внимание на качество своих очков, перчаток, головных уборов и зонтов. Эти вещи должны быть идеально опрятными, без торчащих ниток и царапин. Желательно, чтобы они были в нейтральной цветовой гамме, чтобы не отвлекать внимание от одежды.