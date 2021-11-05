NVIDIA и AMD к концу года решат проблемы с ценами на видеокарты

Компании NVIDIA и AMD договорились к концу года решить проблему с ценами на видеокарты. В настоящий момент фактическая стоимость большинства графических ускорителей превышает рекомендованную более чем в два раза.

В совместном пресс-релизе говорится, что стороны нашли способ эффективно решить проблему. К середине декабря обе компании повысят рекомендованные цены таким образом, чтобы они соответствовали реальным.

“Работая в интересах потребителя и ежедневно проявляя заботу о конечных пользователях, руководство компаний считает необходимым, уважая все основополагающие принципы конкуренции, временно объединить усилия и дать адекватный ответ на вызовы рынка. С учётом возможного дальнейшего роста цены на видеокарты, планируется установить рекомендованную стоимость на соответствующем уровне – к примеру, от $900 за ускоритель RX 6600, от $1020 за ускоритель RTX 3060. Окончательные цены будут объявлены в середине декабря”, – пообещали производители.

—