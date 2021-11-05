 

Участники климатического форума в Глазго выбросили в море 14 тонн пластиковых стаканчиков

05.11.2021, 11:31, Разное
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Власти Глазго бьют тревогу из-за беспрецедентного загрязнения городской бухты пластиковыми стаканчиками из-под пива. По оценкам экологов, 14 тонн мусора выбросили в море участники Климатического форума, который проходит в городе.

Организаторы форума отметили, что участники конференции из других стран ведут себя нецивилизованно и игнорируют урны, специально установленные по всему городу. На доске позора напротив ратуши каждый день появляются фотографии высокопоставленных политиков, дипломатов и общественных деятелей, бросающих стаканчики на улице или прямиком в воду с набережной. В кадр активистов в борьбе за чистоту моря попали замгоссекретаря США Кейт Пиллоу, посол Италии Марио Джинотти, шведская экоактивистка Грета Тунберг и представители делегаций 103 других стран. Организаторы форума называют заявление городских властей провокацией.

«Не может быть, чтобы люди, которые выступают с такими проникновенными речами в защиту климата, так безобразно относились к экологии. Мы не верим в то, о чём говорят городские власти. Необходимо разобраться, кто на самом деле загрязняет море в Глазго, и скорее всего выяснится, что к этому имеют прямое отношение спецслужбы России или Китая. Властям Глазго следует прекратить обвинять честных борцов за экологию и поискать более подходящих виновников», – заявила Грета Тунберг.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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