Четверка Мечей, Семерка Кубков, Маг – Овнам: Таро-прогноз на ноябрь для всех знаков зодиака

Овнам предстоят удивительные открытия, Тельцы будут строить планы, а у Близнецов появится возможность переосмыслить многие вещи. Таро-прогноз на ноябрь 2021 года для всех знаков зодиака подскажет всем, в каком направлении двигаться. Об этом поведала астролог и таролог Кэрри Кинг.

Овны

Овнам в ноябре стоит взять небольшой отпуск. Это время необходимо, чтобы избавиться от стресса и сделать важные открытия, которые могут полностью преобразить жизнь.

Карта «Четверка Мечей» указывает на то, что в ноябре Овнам необходим тайм-аут. В последнее время в их жизни слишком много токсичных людей и негативных событий. Карта «Семерка Кубков» призывает Овнов дать волю своей фантазии. Карта «Маг» предсказывает развитие навыков и талантов, которые уже есть у представителей знака. Также она говорит о том, что Овны находятся на пороге яркой идеи. Ее воплощение в реальность может изменить всю жизнь.

Тельцы

В ноябре Тельцам предстоит строить планы, поэтому от них потребуется максимальная собранность. Сейчас у представителей знака есть возможность продумать свои действия на год вперед.

Карта «Восьмерка Кубков» свидетельствует о том, что многие Тельцы испытывают чувство неудовлетворенности, когда думают о текущем положении вещей. Они готовы сосредоточиться на самом важном деле и перестать тратить время на мелочи. Карта «Император» предупреждает о том, как важно сейчас для Тельцов обрести полный контроль над собственной жизнью. Нельзя начинать дело, пока не будет подготовлен надежный план. Карта «Туз Пентаклей» указывает на важность постоянного прогресса. Если не прекращать трудиться над своим планом, можно существенно улучшить свою жизнь.

Близнецы

Близнецы в ноябре будут заняты переосмыслением всей своей жизни. Они задумаются о том, действительно ли так важны вещи, которые они отстаивают. Если представители знака дадут волю своему воображению, у них все получится.

Карта «Семерка Жезлов» говорит о том, что Близнецы ощутят одиночество, оказавшись лицом к лицу со своими проблемами. Если они будут сильными, то им удастся преодолеть трудности. Карта «Семерка Кубков» советует призвать на помощь фантазию. Это поможет им найти выход из создавшегося положения. Карта «Иерофант» предупреждает о том, что у представителей знака изменится взгляд на новые вещи. Это подтолкнет их к тому, чтобы начать менять себя и свою жизнь.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Раки

Ноябрь привлечет в жизнь Раков новые отношения. Человек, которого им предстоит встретить, сыграет важную роль в их судьбе.

Карта «Четверка Мечей» напоминает о том, как важно своевременно давать себе отдых. На какое-то время стоит забыть о своих делах и о срочных задачах. Общение с людьми, которые берут и ничего не предлагают взамен, следует исключить или свести к минимуму. Карта «Туз Кубков» предсказывает новые отношения. В ноябре у Раков есть все шансы устроить свою личную жизнь или найти верного друга. Новый знакомый поможет отрешиться от забот и прийти в себя. Карта «Паж Пентаклей» также сулит начало новых отношений. Она указывает на важную роль, которую предстоит сыграть этому человеку в жизни Рака.

Львы

Львам в ноябре предстоит покорять новые горизонты. Представители знака могут отправиться в путешествие, взяться за работу над творческим проектом или заняться дизайном собственного жилья. Многие Львы задумаются о том, чтобы изменить образ жизни.

Карты «Туз Жезлов» и «Четверка Жезлов» делают представителям знака почти одинаковое предсказание. Они свидетельствуют о том, что Львы оказались на пороге какого-то события, которое приведет их к успеху. Чтобы не свернуть с правильного пути, необходимо научиться доверять своей интуиции. Карта «Императрица» напоминает о том, как важно иметь мечту, которая вдохновляет на подвиги. Львам, у которых нет такой цели, самое время ее выбрать.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Девы

Девам в ноябре предстоит выбраться из рутины и найти для себя интересные занятия. Представители знака ощутят прилив энергии, которая поможет им покорить новые горизонты.

Карта «Четверка Пентаклей» призывает Дев выбраться из лабиринта «дом-работа-дом». Настало время для того, чтобы внести изменения в свой распорядок. Карта «Паж Кубков» сулит представителям знака новое увлекательное хобби. Девы могут заняться йогой, увлечься настольными играми, открыть для себя мир кулинарии или влюбиться в новый жанр кино. Главное, чтобы новое увлечение доставляло искреннее удовольствие. Карта «Король Жезлов» предсказывает удивительные приключения. К примеру, это может быть поездка в экзотическую страну.

Весы

Весы в ноябре должны делать упор на честность в общении с окружающими. Особенно откровенность важна в отношениях с самыми близкими людьми.

Карта «Королева Мечей» призывает представителей знака оставаться собой. Весам противопоказано играть чужие роли. Свои проблемы им не стоит скрывать от родных и близких, эти люди с радостью помогут справиться с трудностями. Карты «Двойка Кубков» и «Десятка Кубков» предупреждают о назревающих конфликтах. Предотвратить их Весы смогут с помощью полной откровенности.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Скорпионы

Скорпионам трудно дается необходимость прощать окружающим нанесенные обиды. Однако в ноябре представителям знака стоит дать второй шанс кому-то из близких людей.

Карта «Тройка Кубков» сулит Скорпионам приятное времяпрепровождение в кругу лучших друзей. Представители знака навсегда запомнят это замечательное время. Карта «Четверка Кубков» говорит о том, что Скорпионы упускают в своей жизни что-то важное. Речь может идти об отношениях с человеком, который совершил ошибку и хочет ее исправить. Карта «Туз Мечей» предупреждает о том, что от мести лучше отказаться. Искреннее прощение обидчиков станет более предпочтительным выбором.

Стрельцы

Стрельцам в ноябре рекомендуется больше времени проводить дома. Им стоит сосредоточиться на приведении своего жилища в порядок.

Карта «Двойка Пентаклей» свидетельствует о том, что сейчас не время предаваться праздности. Стрельцам предстоит сделать много вещей. Большинство из них нельзя отложить. Карта «Десятка Мечей» рекомендует избавиться от всего лишнего. К примеру, стоит отказаться от планов, которые уже не вдохновляют. Карта «Паж Жезлов» приветствует нестандартное мышление. Стрельцы смогут проводить любые эксперименты, которые подскажет им фантазия.

Козероги

Козерогам в ноябре рекомендуется обзаводиться друзьями. Они не смогут справиться со всеми задачами, которые будет ставить перед ними жизнь, в одиночестве.

Карта «Десятка Пентаклей» означает, что Козерогам не стоит поощрять свое стремление к идеалу во всем. Представители знака должны остановиться и передохнуть, так как они рискуют довести себя до состояния стресса, хватаясь за множество дел одновременно. Карта «Тройка Жезлов» указывает на то, что командная работа поможет добиться лучших результатов, чем труд в одиночестве. Козерогам следует научиться полагаться на других людей, искренне доверять им и поощрять их попытки оказать помощь. Карта «Королева Кубков» также приветствует командную работу.

Водолеи

Водолеи в ноябре поймут, что они слишком долго откладывали решение своих проблем. В их жизни появилось много дел, которыми следует срочно заняться.

Карты «Повешенный» и «Двойка Мечей» говорят о том, что Водолеи рискуют оказаться в тупике. Необходимо принимать решение, каким бы сложным оно не казалось. Проблема не решится сама по себе, над этим придется потрудиться. Карта «Девятка Мечей» означает, что нужно перестать скрывать свои негативные эмоции. Лучше открыться друзьям и попросить их оказать поддержку.

Рыбы

Рыбам в ноябре придется много общаться с людьми. Развитие отношений с окружающими зависит от того, насколько честны с ними будут представители знака.

Карты «Восьмерка Жезлов» и «Девятка Жезлов» говорят о том, как важно рассказать правду. Опасно скрывать что-то от других людей ради того, чтобы между вами сохранялся мир. Истина все равно выплывет наружу, отношения с окружающими могут испортиться. Карта «Правосудие» указывает на то, что правда поможет Рыбам ощутить свою силу. Они смогут заново начать строить отношения с важными людьми.