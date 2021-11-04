Клетчатая куртка-рубашка в стиле ретро: несколько осенних образов с брюками, ботинками и не только

Куртка-рубашка в стиле ретро – настоящая модная находка. Она не только спасает от осенних холодов, но и позволяет составить множество актуальных аутфитов. Этой осенью актуальны утепленные рубашки с клетчатым узором. Они смотрятся вполне базово и за счет принта хорошо комбинируются с однотонными вещами. В этой статье мы покажем несколько удачных осенних комплектов с утепленной рубашкой.

С грубыми ботинками

Клетчатая рубашка идеально подходит для составления повседневных образов в кэжуальном стиле. Приветствуется тартан, а также “клетка лесоруба” (с чередованием красных и черных цветов).

Вы можете сочетать куртку-рубашку оверсайз с базовой водолазкой, джоггерами и ботинками на грубой подошве. Такой комплект за счет своей многослойности хорош для повседневной носки.

С джинсами

Объемную утепленную рубашку можно сочетать и с черными джинсами. Принт хорошо комбинируется с однотонным денимом.

Чтобы комплект не выглядел так базово, выбирайте рубашку необычной цветовой гаммы. Освежающе смотрится клетка зеленого цвета.

Чтобы сделать аутфит еще актуальнее, надевайте актуальные этой осенью расклешенные джинсы. Дополните лук акцентной сумкой.

С черными брюками

Сейчас актуальны куртки-рубашки свободного кроя. Однако есть вероятность, что они визуально расширят фигуру.

Чтобы этого не случилось, сочетайте их с облегающим низом. Идеальны в этом плане облегающие черные брюки – они никогда не выходят из моды, так как относятся к базовым вещам. Черные брюки уравновесят силуэт и сделают его не таким грузным.

Впрочем, поклонницы расслабленного стиля вполне могут комбинировать объемную рубашку с таким же объемными брюками – все зависит исключительно от вашего индивидуального стиля.

Дополняйте комплект обувью в тон, чтобы визуально не резать силуэт. Для поздней осени хороши высокие кожаные сапоги или грубые ботинки.