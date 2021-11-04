Герман Греф заявил об успешной покупке Федеральной антимонопольной службы

Сбербанк и Mail.ru Group сообщили, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вошла в состав их объединённого предприятия. Информацию подтвердил генеральный директор ПАО “Сбербанк” Герман Греф на конференции “Sbercon 2021”.

По словам Грефа, эта сделка планировалась еще с февраля 2020 года, пакет договоров об обоюдных обязательствах с правительством был подписан в апреле этого года, но соответствующее согласование со стороны самого регулятора было получено только сейчас.

“Сегодня произошло знаковое событие в истории развития экономики в России. Главный регулятор в сфере антимонопольного контроля наконец перешел в частные руки. Мы стали первой в мире страной, где такое воплотилось в жизнь”, – заявил Греф.

На данный момент в портфеле экосистемы “Сбер” и Mail.ru Group уже имеются такие сервисы как «Ситимобил», каршеринг “YouDrive”, навигатор “2gis”, сервис доставки продуктов «Самокат», а также еще десятки собственных сервисов и служб в сфере IT, продуктов питания и транспорта. И согласно стратегии “СП 2030”, этот список будет только расширятся.

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