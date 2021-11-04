 

Видео от Kuzno Productions, где итальянцы пробуют тюремную баланду, возглавило тренды YouTube

04.11.2021, 19:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Видеоролик популярного ютуб-канала “Итальянцы by Kuzno Productions”, в котором жители Италии пробуют рацион российских заключённых, заняло одновременно топы руссско- и италоязычного сегмента видеохостинга, собрав миллионы просмотров и десятки тысяч восторженных комментариев.

“Старая шутка гласит: половина сидит, половина охраняет. Но это отчасти правда. Все мы знаем, что тюремное заключение в России – одна из национальных традиций. На зонах сидели декабристы-элита российского общества, а также такие великие россияне, такие как Достоевский, Круг, Королёв, Солженицын. Будучи развитыми личностями с изысканными вкусами, они неизменно привносили новшества в тюремный рацион. Выясним, какая половина россиян питается лучше!” – говорится в описании серии.

На протяжении 16 минут итальянцы дегустируют такие блюда, как баланда, гречка, похлёбка, кисель, салат из капусты и магаданская сгущёнка на десерт. В конце они приходят к выводу, что российскому правительству нужно вести себя немного построже – после такого вкусного, полезного и сбалансированного рациона некоторые могут не захотеть возвращаться из тюрем.

В русскоязычном сегменте видео посмотрели более 8 миллионов раз: в комментариях люди благодарят канал за контент, гордятся своими традициями, а также делятся воспоминаниями из собственного уголовного прошлого. Итальянская аудитория тоже по достоинству оценила видеоролик: только на Сицилии он набрал свыше 4 миллионов просмотров. Пользователи восхищаются русскими традициями, обещают перенять их, а также возмущаются привередливостью заключённых и правозащитников, которых не устраивают условия содержания в российских тюрьмах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.10 / Мнение: Протесты в Минске. 18.10.2020

18.02 / Максим Матвеев, Елизавета Боярская, Николай Дроздов и другие гости вечера GQ

24.08 / Путин назвал главную проблему России

27.12 / Песков сделал заявление о вакцинации Путина: Ждал завершения всех формальностей

04.10 / Зачем умерла Софья? – Личное мнение

08.06 / Скандалы: «Охота на самых богатых людей России»

01.10 / Талызина рассказала о сложных отношениях с Пугачевой

25.05 / Инженерное дело на атомном уровне

02.11 / Джанлука Вакки устроил впечатляющий сюрприз возлюбленной Шэрон Фонсеки и их дочери после выписки из роддома

08.10 / Российский сериал вошел в число 10 лучших на Netflix

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика