Видео от Kuzno Productions, где итальянцы пробуют тюремную баланду, возглавило тренды YouTube

Видеоролик популярного ютуб-канала “Итальянцы by Kuzno Productions”, в котором жители Италии пробуют рацион российских заключённых, заняло одновременно топы руссско- и италоязычного сегмента видеохостинга, собрав миллионы просмотров и десятки тысяч восторженных комментариев.

“Старая шутка гласит: половина сидит, половина охраняет. Но это отчасти правда. Все мы знаем, что тюремное заключение в России – одна из национальных традиций. На зонах сидели декабристы-элита российского общества, а также такие великие россияне, такие как Достоевский, Круг, Королёв, Солженицын. Будучи развитыми личностями с изысканными вкусами, они неизменно привносили новшества в тюремный рацион. Выясним, какая половина россиян питается лучше!” – говорится в описании серии.

На протяжении 16 минут итальянцы дегустируют такие блюда, как баланда, гречка, похлёбка, кисель, салат из капусты и магаданская сгущёнка на десерт. В конце они приходят к выводу, что российскому правительству нужно вести себя немного построже – после такого вкусного, полезного и сбалансированного рациона некоторые могут не захотеть возвращаться из тюрем.

В русскоязычном сегменте видео посмотрели более 8 миллионов раз: в комментариях люди благодарят канал за контент, гордятся своими традициями, а также делятся воспоминаниями из собственного уголовного прошлого. Итальянская аудитория тоже по достоинству оценила видеоролик: только на Сицилии он набрал свыше 4 миллионов просмотров. Пользователи восхищаются русскими традициями, обещают перенять их, а также возмущаются привередливостью заключённых и правозащитников, которых не устраивают условия содержания в российских тюрьмах.

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