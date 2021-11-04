 

С 1 января россиянам запретят использовать выгребные ямы

04.11.2021, 18:11, Разное
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Согласно постановлению Федеральной службы по экологическому надзору, с 1 января 2022 годы все собственники жилья должны избавиться от выгребных ям и заменить их современными санузлами. Таким образом, по словам руководства ведомства, Россия сможет уменьшить количество выбросов в атмосферу и исполнить взятые на себя международные обязательства по Киотскому протоколу. 

В службе уточнили, что норма действует на помещения всех форм собственности и предназначения, включая коммерческую недвижимость, государственные и образовательные учреждения, сельскохозяйственные предприятия. Средства для приведения к новому санитарному порядку поручено изыскать среди собственных резервов. При этом малообеспеченные слои населения имеют право подать на налоговый вычет после проведения работ и подписи санитарного инспектора. Также разрешено использовать на эти цели средства программы материнского капитала. 

Начиная с 1 марта, санитарные инспекторы начнут всероссийский обход мест, где, согласно сведениям из Росреестра, эксплуатируются выгребные ямы. На нарушителей будут составлены протоколы об административном правонарушении и наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. 

В среднем в российской выгребной яме хранится 641 кг фекалий. Таких ям в России более 85 млн. Часть из них эксплуатируется, а часть заброшена и никем не контролируется. Фекалии относятся к IV классу опасности, в них содержатся микроорганизмы, органика, фосфор и даже такой опасный элемент, как азот.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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