От вязаных жилетов до курток в клетку. Предметы гардероба, которые нужны в конце осени

Осень окончательно вступила в свои права. Но это не значит, что нужно жертвовать стилем ради комфорта и до весны не вылезать из уютного пуховика. Даже в холодный осенний сезон можно выглядеть стильно и комфортно. В этой статье мы расскажем о 4 теплых вещах, которые пригодятся вам в холодную осеннюю пору.

Утепленная рубашка

Стилисты советуют “поселить” в своем базовом гардеробе утепленную рубашку. С ней можно создать множество многослойных образов.

Хороши как однотонные, так и принтованные модели. Теплую рубашку из плотного материала можно надевать поверх футболок и топов, комбинировать с джинсами, кожаными легинсами или классическими брюками.

Если хотите быть в тренде, “поселите” в своем гардеробе клетчатую куртку-рубашку – она смотрится стильно и надежно защищает от осенней сырости.

Вязаные жилетки

Вязаная жилетка – идеальная базовая деталь.

Ее можно носить поверх блуз с пышными рукавами, рубашек и водолазок.

Носить вязаный жилет можно не только поверх чего-то, но и в качестве самостоятельного элемента. Осенью 2021-го стилисты советуют надевать трикотажный жилет прямо поверх белья.

Короткие клетчатые юбки

Этот осенний сезон посвящен стилю преппи. Одежда, напоминающая студенческую униформу, вернулась в моду.

Укороченная клетчатая юбка – одна из базовых составляющих стиля преппи. Отличительная черта – клетчатый принт. На ваш выбор множество расцветок: от классической черно-белой гаммы до нежно-клубничного оттенка.

Конечно, на прохладную осень стоит выбирать юбки из плотных материалов. Отлично смотрятся модели из твида.

Блейзер оверсайз

Не бойтесь купить блейзер на пару размеров больше. Его можно использовать в качестве верхней одежды и носить с толстыми свитерами, джемперами и водолазками.

Если в вашем гардеробе нет ни одного блейзера оверсайз, покупайте самую базовую модель серого цвета. Серый не выглядит так претенциозно, как черный. Он хорошо сочетается как с белыми джинсами, так и с кожаными легинсами зеленого цвета.