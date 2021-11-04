Шансы России на выход в финальную стадию ЧМ-2022

04.11.2021, 16:15, Детали

Теги: Спорт, Футбол

Совсем немного времени осталось до заключительных матчей отбора на чемпионат мира по футболу 2022 . Российской дружине осталось сыграть всего 2 матча, ввиду чего все букмекеры активно принимают ставки на ЧМ. Уже известны котировки как на поединки россиян против Кипра и Хорватии, так и на первое место в группе. Предлагаем вместе разобраться в том, какие же шансы дают букмекерские конторы нашей команде на завоевание прямой путёвки в Катар.

Ставки на выход России на ЧМ-2022

Валерий Карпин окончательно определился со списком футболистов, которые будут защищать честь страны в финальных матчах квалификации в группе H. Некоторые из решений тренерского штаба стали поводом для дискуссий в футбольном обществе, но мы не будем подробно углубляться в эту тему.

С графиком России всё предельно просто. Сборной осталось провести всего 2 матча:

11 ноября домашний поединок с Кипром;

14 ноября выезд в Хорватию.

По мнению букмекерских контор, матч с киприотами полностью пройдёт под диктовку россиян. И это не удивительно. Ведь сейчас сборная Кипра является худшей командой в своей группе. За 8 туров она набрала всего 5 очков, пропустив 13 раз в собственные ворота при всего лишь трёх забитых мячах. Поэтому эта сборная идёт на последней строчке в турнирной таблице.

Российские БК уверены, что наша команда без труда добудет победу, на что поставить предлагается по коэффициенту 1,26. В параллельном матче Хорватия наверняка обыграет Мальту, и судьба прямой путёвки в Катар будет решаться в очном матче россиян с хорватами, который пройдёт 14 ноября.

Здесь букмекеры уже не столь радужно оценивают шансы России на успех. На победу хозяев поля предлагают поставить по коэффициенту 1,64, а на успех гостей выставлена котировка 6,00. Ничья в это время оценивается в 4,10.

Ситуация в группе

Перед заключительными матчами отбора Россия занимает первую строчку в своей группе, имея преимущество перед Хорватией в 2 очка. Поэтому можно говорить о достаточно неплохих шансах на завоевание прямого билета на ЧМ-2022 по футболу. России нужно лишь обыграть Кипр, а также попытаться не проиграть в Сплите.

Это вполне выполнимая задача, но даже при таких раскладах фаворитом на победу в группе считаются хорваты. На это поставить можно по коэффициенту примерно в 1,80 в каждой БК. Если вы не знаете, как выбрать букмекерскую контору в России, то обязательно изучите рейтинг легальных компаний.

Что касается шансов России на первую строчку, то их оценивают ненамного ниже. Букмекеры оценивают вероятность досрочной квалификации в Катар подопечных Карпина с коэффициентом в 1,90.

При этом букмекеры уверены, что Россия с большой долей вероятности пробьётся в финальную стадию турнира. Пусть не с первого места в группе, но через вторую строчку и стыковые матчи. Сейчас поставить на то, что российская дружина завоюет билет в Катар, можно заключить пари по коэффициенту 1,52.

Вот так на данный момент выглядят шансы россиян на успех. Мы надеемся, что наша сборная не разочарует и сможет нас избавить от необходимости запасаться валерьянкой, пробившись на чемпионат мира с первого места. Поддерживаем нашу команду и верим в её успех в матчах с Кипром и Хорватией!