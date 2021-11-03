Вторая жизнь “одноразового” наряда: что можно сделать со свадебным платьем, чтобы оно не пылилось в шкафу

Свадебное платье — это очень дорогой сердцу наряд для любой женщины. В идеале каждая мечтает о том, чтобы надеть его один-единственный раз в жизни, во время церемонии бракосочетания со своим избранником. А потом платье обычно пылится в шкафу. И вроде выбросить его нельзя, и дарить кому-то тоже не хочется.

Как вариант, можно продать. Но некоторые креативные женщины поделились своими способами дать старому наряду вторую жизнь. Их идеи вас точно удивят и вдохновят на создание своих шедевров.

Наряд для дочери и манжеты

Пятидесятичетырехлетняя Сандра выходила замуж в 1985 году. Тогда она самостоятельно сшила себе свадебное платье.

Наряд лежал дома и никак не мешал, пока Сандра не рассталась с мужем. Платье стало неприятным воспоминанием о прошедших временах, поэтому женщина стала думать, как от него избавиться.

Просто утилизировать не хотелось, рука не поднималась. Дочь Сандры успокаивала маму, говоря, что, мол, пусть платье лежит, где лежало. Но женщина ощущала какой-то груз прошлого, поэтому нашла любопытное применение изделию.

Дочь Сандры увлекалась косплеем, поэтому наша героиня решила ей сшить наряд любимого персонажа. На пошив ушла одна юбка, зато результат превзошел все ожидания.

Остатки платья превратились в манжеты.

Сандра признается, что любит эту деталь гардероба, поэтому теперь может разнообразить любой старый образ таким эффектным аксессуаром.

Кстати, шедевры рукоделия уже успели оценить знакомые Сандры. Это произошло после того, как она разместила фото манжет, украшенных бусинами, в Интернете. Забавно, но ей даже стали поступать заказы. Многие ее ровесницы захотели обзавестись подобными изделиями, поэтому у Сандры есть шанс даже сделать на этом бизнес.

Сетка для домашнего хозяйства

Шестидесятидвухлетняя Катрина выходила замуж в 1988 году.

Она тоже сама себе сшила платье, поскольку не было денег на покупку готового изделия. Наряд лежал на чердаке все эти годы.

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В прошлом году во время локдауна Катрина открыла для себя новое хобби — стала проращивать бобы. Это полезная еда, приготовленная по особой технологии. Бобы кладутся в банку, заливаются водой, потом через время вода меняется, и так несколько раз, пока из бобов не появятся зеленые ростки.

Банки с бобами нужно накрывать сеткой, чтобы потом было удобнее сливать воду. И тут Катрина столкнулась с проблемой — сетки в доме не было, как и марли и чего-то подобного. Тогда она вспомнила о свадебном платье, верхняя часть которого как раз и состояла из сетки.

Вот такое применение нашли Катрина своему свадебному наряду.

По словам женщины, в целом наряд остался нетронутым. Отсутствие сетки не так заметно. Теперь она думает, что можно сделать с остальным материалом.

Повседневная одежда

Тридцатишестилетняя Бидиша вышла замуж в 2015 году. Она сразу поняла, что ее свадебное платье не будет пылиться на полке. Женщина поддерживает идею переработки изделий, поэтому перешила свой наряд таким образом, чтобы его можно было носить как повседневную одежду.

Любопытно, что аналогичным образом Бидиша поступила и с маминым свадебным платьем. Родительница отдала его дочери, та его перешила, теперь обе имеют возможность ходить в обновках, перешитых из старых вещей.

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Бидиша признается, что такая судьба не только у свадебных платьев, но также и у других вещей. Как только надоедает дизайн изделия или оно где-то изнашивается, теряя первоначальный привлекательный внешний вид, женщина сразу его переделывает. По словам Бидиши, ей очень приятно носить те вещи, которые сделаны собственными руками, ведь от них исходит особая энергетика.

Новое свадебное платье

Шестидесятичетырехлетняя Шараун собралась замуж. Нужно было покупать свадебное платье, но как-то неохота была тратить лишние деньги. Тогда она взяла свое платье, в котором выходила замуж в первый раз в 1974 году.

Затем Шараун взяла свадебное платье дочери (дочь тоже развелась с мужем, поэтому наряд не представлял для нее никакой ценности), совместила его со своим первым свадебным нарядом и из этих двух изделий создала одно новое. Вот какой креативный фасон получился.

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Шараун признается, что является фанатом переработки. В последнее время она старается покупать как можно меньше новой одежды, а дает новую жизнь старой. Тем самым женщина заботится об окружающей среде. Собственно, как и предыдущие дамы, которые тоже переживают по поводу экологической обстановки в мире.

Звезды в поддержку

Не только простые люди призывают к переработке, но также и звезды мирового уровня. Например, недавно актриса Эмма Уотсон (Гермиона из «Гарри Поттера») появилась на одном мероприятии в свадебном платье асимметричного кроя и черных брюках-клеш.

Это наряд от дизайнера Харриса Рида, который также призывает коллег к переработке старых изделий в новые. Костюм, который вы видите на Эмме, на самом деле сшит из десяти старых свадебных платьев. Уотсон своим появлением в такой одежде хотела привлечь внимание к проблемам экологии.