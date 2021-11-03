Операторы связи повысят тарифы на отказ от платных услуг

Операторы мобильной связи и интернет-провайдеры заявили о повышении тарифов на отказ от подключения платных услуг. С 1 января их стоимость будет составлять вдвое больше текущей согласно условиям тарифного плана, но не менее 25 рублей в сутки.

«Несмотря на регулярное и предельно ясное информирование о наших услугах, абоненты отказываются их подключать. Безусловно, мы уважаем решение не использовать какие-либо наши сервисы. Тем не менее, зарезервированные для абонента каналы связи и дорогостоящее оборудование для замены мелодии гудка, рассылки гороскопов, курсов валют и анекдотов всё это время находятся в полной готовности, поэтому услуга в рамках договора считается оказанной. Много лет мы предоставляли эту услугу по отказу от платных сервисов себе в убыток, теперь же, на фоне пандемии из-за высокого спроса на экономию на связи, необходимо повысить на неё тариф», — заявили в пресс-службе МТС.

По словам представителей операторов, отказа от автоматического подключения различных недорогих услуг не планируется. Данные сервисы (например, знакомства по SMS) могут помочь стать более социально активными пользователям, редко общающимся по телефону.

Повышение тарифов не затронет абонентов, подключивших тарифные планы и услуги суммарной стоимостью более 2500 рублей в месяц, а также обладателей «VIP»-номеров. Для них всего лишь увеличится сбор за расторжение договора.

—