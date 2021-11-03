Нечто с женским голосом до ужаса напугало туристку в туалете

Женщине из Сиэтла нужно было отдохнуть от городской суеты и она решила отправиться в туристический поход. Она остановилась в бесплатном кемпинге, не подозревая, что ее ждет очень странная встреча.

История была недавно опубликована на сайте исследователя загадочных существ Лона Стриклера.

"Смертельно усталая от работы, я взяла свой первый отпуск в жизни в прошлом году. Измученная поездкой на восстановленном мопеде Yamaha Zuma и воодушевляемая глупым чувством оптимизма, я поехала, попав в приключение, которое серьезно заставило меня все переосмыслить. До этого я думала, что знаю мир.

По пути к нужному месту я заблудилась с десяток раз, несмотря на всю помощь, которую получала от сбитых с толку служащих заправочный станций. Так что я отстала от графика, когда дело дошло до поиска места для кемпинга.

В нескольких милях к югу и немного к востоку от Сиэтла есть бесплатный кемпинг под названием Swamp Wells Horse Camp в округе Дешут, штат Орегон. Его чаще всего используют те, кто катаются на лошадях, и да, я сразу поняла это, когда увидела. От служебной дороги там идет гравийная дорога, а затем несколько кривых немощеных тропинок. Все указатели пути были погнуты, сломаны или выцвели. В конце концов, мне пришлось просто следовать инстинктам.

Я установила свою палатку в сгущающихся сумерках. Кроме меня никого там не было, так что у меня было масса свободного места. Быстро пообедав яблоками, украденными из предыдущего кемпинга, я сделала аудиозаписи для своего дорожного дневника и легла спать.

Не знаю, как долго я спала. Я знаю, что проверила время, когда проснулась, но будь я проклята, если смогу вспомнить, какое оно было. Что-то нарушило мой заслуженный отдых, но я была слишком слаба, чтобы вспомнить, что это было. Я проснулась и сидел в ступоре, слишком настороженная, чтобы снова заснуть, но слишком сонная, чтобы полностью проснуться.

Тут что-то коснулось стены моей палатки снаружи, и внезапно я проснулась так, словно и не засыпала. Надо сказать, что у меня к тому моменту уже был достаточный опыт ночевки в кемпингах, так что мне были знакомы все звуки и шорохи ночных животных, от енотов до койотов. И они меня совсем не беспокоили.

Но это что-то передвигалось на двух ногах и я поняла, что впервые столкнулась с подобным. Я сразу же пришла к самому худшему выводу: это медведь.

Существует много противоречивой информации о том, как бороться с медведями, если они нападут на вас, и многое зависит от типа медведя. Сидя там в темноте в палатке и слыша, как мое сердце билось в горле, я не могла сказать, с каким медведем я имею дело. Кричать мне или притворяться мертвой?

Я находилась всего в тридцати ярдах от прочного туалетного домика из цементных блоков, который мог бы быть лучшим укрытием. Так что я как можно тише натянула ботинки и приготовился бежать. Ночью звук молнии палатки показался невероятно громким, когда я расстегивала ее сантиметр за сантиметром. Я двигалась мучительно медленно.

Высунувшись нарушу, я вытянула шею, чтобы посмотреть, не стоит ли медведь на пути между моей палаткой и туалетом. Небо было очень звездным и в свете Млечного пути я хорошо видела палаточный лагерь до самого его конца. Никого подозрительного не было видно.

Однако я чувствовала, что что-то наблюдает за мной. Это было похоже на ощущение, как насекомое ползает по моей шее. У меня не было способа узнать, с какой стороны оно находится и на каком расстоянии.

Тем не менее, я побежала, стараясь не слишком громко хрустеть гравием под ногами. Дверь туалета снаружи была просто подперта камнем, но внутри находился прочный замок на задвижке. Мне пришлось бы провести ночь в окружении запаха человеческих экскрементов, но я решила, что это честная сделка, если меня не растерзают или не съедят.

Я услышала ужасный хруст шагов по гравию позади меня и я больше не медлила – ударила ногой по камню, который подпирал дверь, и потом захлопнула за собой тяжелую металлическую дверь, больше не заботясь о том, сколько шума я произвожу.

У того, что стояло снаружи, явно были большие пальцы, потому что оно уцепилось за дверь, когда я изо всех сил пыталась ее закрыть. Я выиграла, но оно было так близко.

Вверху туалетной конструкции была металлическая сетка для вентиляции. Через нее я услышала тяжелое дыхание, подобное моему собственному.

Мой телефон остался в моей палатке, потому что я идиотка. Сработал тот же глупый импульс, который в первую очередь привел меня туда.

– "Привет?", – раздалось снаружи.

Тихо. Я молчу. Может, они меня не слышали.

– "Привет?", – это снова снаружи.

Я чуть не обделалась от этого. Я оказалась в нужном месте. Голос был женственным, похож на мой собственный, и когда я его слышала, это как будто меня били в живот. Я даже не могу сказать, почему мне стало так не по себе. Ощущение было такое, как будто вы идете наверх по лестнице и ожидаете следующей ступеньки, но ваша нога проваливается.

– "Простите, я думал, что я здесь одна", – решила сказать я.

– "Я одна".

Каждый ее слог дергался.

– "Мне жаль, что я испугалась. Я не думала, что здесь есть кто-то еще", – говорю я.

– "Извини. Я здесь", – отвечает она.

Вы могли подумать, что теперь, когда я знала, что это был еще один турист, я бы открыла дверь, но я этого не сделала. Какой-то глубоко скрытый инстинкт не позволил мне оторвать руку от затвора.

– "Ты напугала меня до чертиков. Тут что, есть места для палаток на деревьях или где-то еще"?

– "Я где-то еще. Есть еще".

Ее слова вызвали у меня тошноту. Опять же, я не могла даже сказать почему. Судя по ее странной манере говорить, я предположила, что английский не был ее родным языком.

– "Тебе нужно сюда зайти? Иди в другое место, потому что я собираюсь побыть здесь какое-то время", – сказала я.

Это не было ложью. Я бы не открыла эту дверь сейчас, даже если бы по ту сторону стояла моя собственная мать.

– "Тебе нужно уйти."

Ее знание английского языка улучшалось с каждым предложением. В этом было что-то странное.

– "Слушай, извини, если я напугала тебя, но ты начала это с того, что бродила там в темноте. Я не выйду отсюда. Ты можешь пойти куда-нибудь еще? Я уйду утром, обещаю. Я просто хотела поспать спокойно".

– "Тебе нужно уйти. Обещаю, я потом уберусь в темноту. Тебя не должно быть здесь утром".

Страх сковал мой рот. Чем больше я говорила, тем больше она говорила и я больше не хотела слышать ее голос. Я уверена, что это заставляет меня походить на фанатика или что-то в этом роде, но у меня было ощущение, что я словно "кормила" ее словами, и это чувство было неприятным. Было такое чувство, что она была очень "голодной".

Тот же инстинкт, который велел мне молчать в первый раз, удерживал меня от того, чтобы снова заговорить с ней. Я либо имела дело с кем-то, кто был не в порядке психически, либо был кем-то совершенно другим. В ее словах или в том, как она их произносила, была угроза, и я не сомневалась, что она сможет выполнить эту угрозу.

Я держала руки на засове, пока они не устали, и наконец первые лучи солнца медленно пробрались сквозь сетку наверху стен моего убежища. Только когда солнце стало достаточно сильным, чтобы заставить меня вспотеть в моей добровольной тюрьме, я почувствовала себя храброй (или тупой) достаточно, чтобы снова заговорить.

– "Привет? Ты все еще там? Привет? Кто-нибудь?"

Ответа не было, и это был лучший результат, на который я могла надеяться. Я открыла дверь.

Моя палатка была нетронутой, по крайней мере, на расстоянии. Гнетущее чувство, что за мною наблюдают, рассеялось. Я оделась и сложила свои вещи в рекордно короткие сроки. Далее я пошла к мопеду и когда решила надеть шлем, увидела следы.

Накануне вечером я довольно далеко отшвырнула этот камень, но теперь он лежал близко к моему мопеду. Естественно, что я пошла посмотреть на него. Я должна была знать.

В четких очертаниях свежей грязи там был единственный отпечаток на гладком сером камне. Не след от ноги человека, а отпечаток копыта или чего-то, похожего на неподкованное копыто лошади или козы. Это было таким свежим, таким ярким. Прошлой ночью, когда я ходила умываться перед сном, его там не было.

Потом я увидела еще больше таких же отпечатков. Они были в мягкой грязи перед дверью туалета, где я сидела, некоторые из них поверх моих собственных отпечатков ботинок.

Лишь позже я поняла, что было не так с тем женским голосом. Он не был просто похож на мой голос, он в точности копировал мой голос. Я поняла это, когда прослушивала свои аудиозаписи".