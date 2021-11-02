 

Ирина Алферова призналась, что отказывается воплощать на экране отрицательных персонажей

02.11.2021, 21:02, Разное
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Актриса Ирина Алферова сейчас нечасто снимается в кино. Причина заключается вовсе не в отсутствии предложений, а в отсутствии достойного материала. В недавнем интервью журналистам «АиФ» артистка призналась, что никогда не пойдет наперекор своим убеждениям.

«Гадость, на которую жутко пойти»

Ирина Ивановна сказала, что получала предложения о съемках, но вынуждена была ответить отказом. А все потому, что моральные принципы не позволяют ей воплощать на экране отрицательных персонажей. Таких героев знаменитость назвала «мерзкими людишками». Причем актрисе предлагали очень достойный гонорар, но все равно она решила не идти на компромисс со своей совестью. «Гадость», – так охарактеризовала предложенные ей роли Алферова и добавила, что на такое «жутко пойти».

К счастью, в этом вопросе со звездой солидарен и ее супруг. Он тоже считает, что деньги не должны быть в приоритете. Поэтому Алферова не исключает варианта съемок в каком-либо проекте, но только если ей предложат что-то по-настоящему достойное.

Перфекционистка

Не менее избирательно актриса подходит к ролям в спектаклях в театре. Она выбирает только то, что ей по-настоящему близко и не идет на компромиссы. Алферова считает, что если ей роль не подходит по каким-то убеждениям, то правильнее отказаться: пусть сыграет какая-нибудь другая актриса. Ирина Ивановна щепетильна в выборе ролей, поскольку каждую привыкла буквально пропускать через себя.

Алферова сейчас действительно редко снимается, и главных ролей у нее практически нет. И все же хотя бы один проект в год у нее есть. Например, в прошлом году вышел сериал «Водоворот» с ее участием. Ирина Ивановна сыграла во второй и в пятой части новогодней комедии «Елки», в комедии «Последний из Магикян», в остросюжетном фильме «Последнее испытание» режиссера Алексея Петрухина.

Прославилась Ирина Ивановна в 1978 году, когда на экраны вышла кинолента “Д’Артаньян и три мушкетера”.



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