Джинсы с завышенной талией для невысоких девушек: они красиво подчеркивают фигуру и визуально прибавляют рост

Дизайнеры отчаянно пытаются вернуть в моду джинсы с низкой посадкой, но пока им это не удается. Модницы дают понять, что не собираются менять удобные модели с завышенной талией на штаны, которые открывают большую часть живота. Высокая посадка хороша по всем параметрам: и с эстетической, и с практической стороны, а также с точки зрения гигиены. Но выгоднее всего джинсы с завышенной талией смотрятся на невысоких девушках.

Талия тоньше, а ноги длиннее

Джинсы с высокой посадкой визуально удлиняют ваши ноги. Главное – выбрать правильных стилистических компаньонов. Перед вами комплект, который состоит из синих джинсов прямого кроя, черного топа и свободного клетчатого блейзера. Этот кэжуал-образ выглядит одновременно и расслабленным, и элегантным. Секрет заключается в том, чтобы заправить топ внутрь и не застегивать пиджак.

Джинсы на пуговицах

Облегающие джинсы со стрипками и пуговицами вместо молнии выглядят очень необычно. Отсутствие объема в нижней части позволит вашей фигуре выглядеть более изящной, высокая посадка визуально удлинит ноги. Останется лишь уравновесить силуэт с помощью блузы с объемными длинными рукавами и рюшами.

Как скрыть проблемные бедра

Некоторые женщины с широкими бедрами полагают, что высокая посадка на джинсах сыграет с их фигурой злую шутку. Если вы хотите извлечь максимум пользы из джинсов с завышенной линией талии, тогда выбирайте скинни. Просто заправьте внутрь топ и наденьте вторым слоем удлиненный цветной пиджак. Это позволит деликатно задрапировать проблемную зону.

Отвлекать внимание от зоны бедер можно также с помощью необычных или контрастных элементов на блузках. Например, таким элементом может стать ажурный белый воротник.

Силуэт “песочные часы”

У изящных барышень невысокого роста свои проблемы. Некоторым из них кажется, что их фигура недостаточно женственная. Проблему можно решить с помощью джинсов-бананов или “маминых” джинсов. Уравновесить появившийся объем в нижней части фигуры поможет укороченная куртка оверсайз.

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Бесконечные ноги

Секрет популярности укороченных джинсов прост. Кусочек открытой голени создает иллюзию бесконечности ног. Особенно в сочетании с обувью на высоком каблуке, при условии, что вы выберете джинсы-пакеты – модель с очень высокой талией. Останется лишь дополнить образ свитером с объемными рукавами в тон обуви.

Джинсовый тотал-лук

Если вы выберете джинсы и джинсовую рубашку одного оттенка и воспользуетесь приемами, о которых мы рассказывали ранее, это создаст иллюзию вытянутого силуэта.

Для смелых модниц

Джинсы-трубы с завышенной талией тоже прекрасно удлиняют ноги. Если вы достаточно смелы, дополните образ укороченным топом.

Женственный образ

Этот комплект подойдет всем без исключения дамам, вне зависимости от комплекции. Наденьте расклешенные от бедра джинсы с высокой посадкой, белую футболку и пальто из искусственного меха. Обувь на высоком каблуке завершит образ.

Даже простые рубашки с принтом могут быть чрезвычайно женственными. При условии, если комбинировать их с джинсами прямого кроя и обувью на высоком каблуке. Не забудьте немного подвернуть штанины.