Московский чиновник после получения крупной взятки растворился в тумане

Московская полиция не смогла задержать столичного чиновника при получении взятки в особо крупном размере. Подозреваемый вместе с деньгами скрылся в тумане, который накануне накрыл Москву.

Операция по задержанию коррупционера проходила ночью, когда концентрация смога на улицах города была максимально высока. По оперативной информации, чиновник должен был за взятку оказать местному предпринимателю помощь в получении контракта по перекладке тротуарной плитки в столице. Передача денег происходила на одной из московских улиц. После получения черного кейса подозреваемый вошел в подворотню одного из домов в центре Москвы и пропал.

Оперативникам не удалось задержать преступника по горячим следам. Объявленный план «Рассвет» результатов не дал. Из-за плохих погодных условий также оказалась непригодной запись передачи денег. На видео видно лишь сплошное размытое изображение и слышен мат местных бездомных.

Чиновник объявлен во всероссийский розыск, но, по мнению полицейских, он уже успел покинуть страну.

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