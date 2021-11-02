“Помощница в родах” и “Скоропослушница”: какие иконы помогают женщинам, ожидающим ребенка
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Во все времена считалось, что беременная женщина нуждается в особой защите. Поэтому православные будущие матери отдавали себя под покровительство Господа Бога, Богородицы и святых заступников. Несомненно, ожидание ребенка связано с большим количеством волнений и сложностей. Преодолеть их помогает искренняя вера и молитва.
Духовное состояние женщины
В период подготовки к беременности, а также во время ожидания ребенка не только врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни: священники говорят о том, что нельзя забывать и о жизни духовной. Чистые помыслы, искренняя молитва и жизнь по христианским заповедям помогут успокоить душу и с верой настроиться на рождение малыша.
К сожалению, не всегда все идет гладко: многие женщины испытывают проблемы с зачатием и вынашиванием беременности, случаются и сложные роды. И конечно же, каждая женщина хочет, чтобы ее сын или дочь родились здоровыми. В надежде на хороший исход беременные молятся святым и Богоматери: в православии есть множество свидетельств, что молитвы не остаются без ответа.
Икона Богородицы “Помощница в родах”
Это, пожалуй, самый известный иконописный лик Пресвятой Богоматери, перед которым молятся об излечении от бесплодия, успешном протекании беременности и рождении здоровых детей. Настоятели Свято-Воскресенского храма в городе Остроге, где хранится чудотворная икона, рассказывают о чудесах исцеления, когда пары, годами пытающиеся зачать ребенка, становились счастливыми родителями.
Лучшим свидетельством правдивости этого является большое количество серебряных украшений, которыми украшен оклад образа: их приносят благодарные прихожане в знак того, что молитвы были услышаны.
Маленькие образки “Помощницы в родах” женщины носят с собой, берут в родильный дом, чтобы рождение ребенка прошло благополучно.
“Скоропослушница” и “Споручица грешных”
Икона “Скоропослушница” хранится на святой горе Афон. Списки с нее есть во многих православных храмах России. Перед ней традиционно молятся об исцелении тяжело больные люди. Матери обращаются в молитвах к Богородице перед этим образом для успешного протекания беременности.
Помогают молитвы перед иконой “Скоропослушницы” также и тем, у кого недостает молока для кормления ребенка. Особую защиту Божья Матерь дает беременным женщинам.
Образ “Споручица грешных” помогает всем отчаявшимся, перед ней молятся раскаивающиеся грешники и те, кому Господь годами не посылает желанных детей.
Другие чудотворные иконы Богородицы
Интересна история обретения Феодоровской иконы Богородицы. По преданию, ее нашел в лесу во время охоты один из русских князей: светлый образ висел на дереве. После того как князь забрал икону, он и его свита узрели видение: Пречистая Мать благословляла город, а рядом с ней шел воин, в котором узнали святого великомученика Феодора Стратилата. Поэтому икона и носит такое название.
“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой
Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)
Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями
Икона относится к иконографическому типу “Умиление”: младенец Христос с любовью прижимается к матери. Считается, что такой образ покровительствует семье, женщинам и детям.
Этот образ дарят молодоженам на венчание, чтобы благословить на скорейшее рождение детей. Также матери молятся перед Феодоровской иконой о вразумлении чад, чтобы воспитать их в христианском духе.
Другой образ, которому молятся об успешном разрешении родов, – Божия Матерь “Семистрельная”. Считается, что она помогает в тяжелых случаях, когда у роженицы есть большие проблемы со здоровьем.
Еще один очень редкий святой образ Божией Матери – “Богородица Непраздная”. Он был написан на Афоне и изображает Пресвятую Марию беременной. Перед этой иконой молятся женщины, ожидающие ребенка, об успешном родоразрешении.
В больничных храмах и часовнях можно часто встретить икону “Целительница”. Она помогает даже тем, чьи случаи врачами были признаны безнадежными, и помогает семейным парам с тяжелым бесплодием.
Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица
Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой
“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода
Богородица считается пресвятой покровительницей женщин, поэтому перед любым ее образом можно молиться о замужестве, беременности, рождении детей.
Святые покровители родителей
К иконе святых Иоакима и Анны приходят с верой в Божью помощь женщины, страдающие бесплодием. На ней изображены праведные родители Богородицы, которые, по преданию, очень долго не могли иметь детей, однако уже в преклонном возрасте были вознаграждены рождением Пречистой Девы.
Молятся о благополучном зачатии и вынашивании ребенка также перед иконой святых Захарии и Елисаветы – родителей Иоанна Крестителя. Они также стали родителями по Божьему благословению в пожилом возрасте, поэтому очень многие супруги, которые желают завести детей, будучи в годах, приходят с молитвой к этой иконе.
Святая Блаженная Ксения Петербургская и другие чудотворцы
Любой житель Санкт-Петербурга хотя бы понаслышке, но знаком с этой удивительной святой. Юродивая подвижница Христа слышит все обращенные к ней молитвы и не оставляет их без ответа.
Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь
Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят
Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо
О жизни праведницы есть интересная легенда. Однажды Ксения пришла к своей знакомой Параскеве Антоновой и сказала: “Вот ты сидишь тут и не знаешь, что Бог тебе ребенка послал! Ну-ка беги к Смоленскому кладбищу!”
Параскева, привыкшая доверять блаженной, пошла на кладбище и стала свидетельницей трагедии: погибла молодая беременная женщина. Однако ребенок успел родиться, и Параскева забрала его себе.
Ксения Блаженная отвечает на любые молитвы, поэтому к ней приходят за помощью самые отчаявшиеся. Известны случаи исцеления от тяжелых болезней и бесплодия.
За помощью в излечении бесплодия и рождении здоровых детей обращаются к святому затворнику Роману Чудотворцу. По его молитвам многие женщины смогли благополучно разродиться, молебны перед иконой этого святого также творят чудеса.
Покровительницей женщин, рожениц и матерей является также Параскева Пятница. Это древняя святая мученица, особо почитаемая в Киевской Руси. Перед ней молятся беременные женщины о здоровье и легких родах.
Еще одной святой покровительницей рожениц считается преподобная Мелания Римская, которая после тяжелых родов дала обет целомудрия и совершила множество благочестивых христианских поступков.
Смотреть комментарии → Комментариев нет