“Помощница в родах” и “Скоропослушница”: какие иконы помогают женщинам, ожидающим ребенка

Во все времена считалось, что беременная женщина нуждается в особой защите. Поэтому православные будущие матери отдавали себя под покровительство Господа Бога, Богородицы и святых заступников. Несомненно, ожидание ребенка связано с большим количеством волнений и сложностей. Преодолеть их помогает искренняя вера и молитва.

Духовное состояние женщины

В период подготовки к беременности, а также во время ожидания ребенка не только врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни: священники говорят о том, что нельзя забывать и о жизни духовной. Чистые помыслы, искренняя молитва и жизнь по христианским заповедям помогут успокоить душу и с верой настроиться на рождение малыша.

К сожалению, не всегда все идет гладко: многие женщины испытывают проблемы с зачатием и вынашиванием беременности, случаются и сложные роды. И конечно же, каждая женщина хочет, чтобы ее сын или дочь родились здоровыми. В надежде на хороший исход беременные молятся святым и Богоматери: в православии есть множество свидетельств, что молитвы не остаются без ответа.

Икона Богородицы “Помощница в родах”

Это, пожалуй, самый известный иконописный лик Пресвятой Богоматери, перед которым молятся об излечении от бесплодия, успешном протекании беременности и рождении здоровых детей. Настоятели Свято-Воскресенского храма в городе Остроге, где хранится чудотворная икона, рассказывают о чудесах исцеления, когда пары, годами пытающиеся зачать ребенка, становились счастливыми родителями.

Лучшим свидетельством правдивости этого является большое количество серебряных украшений, которыми украшен оклад образа: их приносят благодарные прихожане в знак того, что молитвы были услышаны.

Маленькие образки “Помощницы в родах” женщины носят с собой, берут в родильный дом, чтобы рождение ребенка прошло благополучно.

“Скоропослушница” и “Споручица грешных”

Икона “Скоропослушница” хранится на святой горе Афон. Списки с нее есть во многих православных храмах России. Перед ней традиционно молятся об исцелении тяжело больные люди. Матери обращаются в молитвах к Богородице перед этим образом для успешного протекания беременности.

Помогают молитвы перед иконой “Скоропослушницы” также и тем, у кого недостает молока для кормления ребенка. Особую защиту Божья Матерь дает беременным женщинам.

Образ “Споручица грешных” помогает всем отчаявшимся, перед ней молятся раскаивающиеся грешники и те, кому Господь годами не посылает желанных детей.

Другие чудотворные иконы Богородицы

Интересна история обретения Феодоровской иконы Богородицы. По преданию, ее нашел в лесу во время охоты один из русских князей: светлый образ висел на дереве. После того как князь забрал икону, он и его свита узрели видение: Пречистая Мать благословляла город, а рядом с ней шел воин, в котором узнали святого великомученика Феодора Стратилата. Поэтому икона и носит такое название.

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Икона относится к иконографическому типу “Умиление”: младенец Христос с любовью прижимается к матери. Считается, что такой образ покровительствует семье, женщинам и детям.

Этот образ дарят молодоженам на венчание, чтобы благословить на скорейшее рождение детей. Также матери молятся перед Феодоровской иконой о вразумлении чад, чтобы воспитать их в христианском духе.

Другой образ, которому молятся об успешном разрешении родов, – Божия Матерь “Семистрельная”. Считается, что она помогает в тяжелых случаях, когда у роженицы есть большие проблемы со здоровьем.

Еще один очень редкий святой образ Божией Матери – “Богородица Непраздная”. Он был написан на Афоне и изображает Пресвятую Марию беременной. Перед этой иконой молятся женщины, ожидающие ребенка, об успешном родоразрешении.

В больничных храмах и часовнях можно часто встретить икону “Целительница”. Она помогает даже тем, чьи случаи врачами были признаны безнадежными, и помогает семейным парам с тяжелым бесплодием.

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Богородица считается пресвятой покровительницей женщин, поэтому перед любым ее образом можно молиться о замужестве, беременности, рождении детей.

Святые покровители родителей

К иконе святых Иоакима и Анны приходят с верой в Божью помощь женщины, страдающие бесплодием. На ней изображены праведные родители Богородицы, которые, по преданию, очень долго не могли иметь детей, однако уже в преклонном возрасте были вознаграждены рождением Пречистой Девы.

Молятся о благополучном зачатии и вынашивании ребенка также перед иконой святых Захарии и Елисаветы – родителей Иоанна Крестителя. Они также стали родителями по Божьему благословению в пожилом возрасте, поэтому очень многие супруги, которые желают завести детей, будучи в годах, приходят с молитвой к этой иконе.

Святая Блаженная Ксения Петербургская и другие чудотворцы

Любой житель Санкт-Петербурга хотя бы понаслышке, но знаком с этой удивительной святой. Юродивая подвижница Христа слышит все обращенные к ней молитвы и не оставляет их без ответа.

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О жизни праведницы есть интересная легенда. Однажды Ксения пришла к своей знакомой Параскеве Антоновой и сказала: “Вот ты сидишь тут и не знаешь, что Бог тебе ребенка послал! Ну-ка беги к Смоленскому кладбищу!”

Параскева, привыкшая доверять блаженной, пошла на кладбище и стала свидетельницей трагедии: погибла молодая беременная женщина. Однако ребенок успел родиться, и Параскева забрала его себе.

Ксения Блаженная отвечает на любые молитвы, поэтому к ней приходят за помощью самые отчаявшиеся. Известны случаи исцеления от тяжелых болезней и бесплодия.

За помощью в излечении бесплодия и рождении здоровых детей обращаются к святому затворнику Роману Чудотворцу. По его молитвам многие женщины смогли благополучно разродиться, молебны перед иконой этого святого также творят чудеса.

Покровительницей женщин, рожениц и матерей является также Параскева Пятница. Это древняя святая мученица, особо почитаемая в Киевской Руси. Перед ней молятся беременные женщины о здоровье и легких родах.

Еще одной святой покровительницей рожениц считается преподобная Мелания Римская, которая после тяжелых родов дала обет целомудрия и совершила множество благочестивых христианских поступков.