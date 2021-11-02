 

В музей “Титаника” в Нэшвилле передадут торпеду

02.11.2021, 9:11, Разное
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В связи с окончанием сроков исковой давности верфь “Киль ГМбХ” передаст в музей “Титаника”, расположенный в городе Нэшвилл, штат Теннеси, точную копию 450 мм торпеды Шварцкопфа, которой был потоплен лайнер. 

Работники предприятия уверяют, что боеприпас полностью воспроизводит одну из торпед, заряженных в носовые аппараты U-7 Iceberg, включая номер на киле и надпись мелом женским почерком “За Пруссию”. Торпеда не будет заряжена взрывчатым веществом, чтобы на музей не распространилось требование установить пожарные датчики в залах.

Учреждению также передадут копии всех документов об аренде подлодки с экипажем компанией “Силверлайн”, под предлогом возможного принятия их на вооружение ВМФ США. Гвоздем коллекции является копия телеграфной переписки между английскими владельцами “Титаника” и капитаном лодки, не желавшем стрелять по лайнеру, но согласившемся после угроз. Дополнительный стенд рассказывает о сложных манипуляциях судовладельцев, связанных со страхованием лайнера на существенно завышенные суммы, и ставками в букмекерских конторах на то, что “Титаник” не дойдет до территориальных вод США.

Афера со страхованием “Титаника” считается самой крупной в мировой истории, в том числе по числу жертв.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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