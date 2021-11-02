 

Установлен объект, с которым столкнулась американская подлодка

02.11.2021, 8:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Неизвестным объектом, с которым 2 октября столкнулась атомная субмарина Connecticut типа Seawolf Военно-морских сил (ВМС) США в Южно-Китайском море, оказался подводной горой.

– В ходе расследования было установлено, что подлодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с не отмеченной на карте подводной горой в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе, — рассказала официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс.

Результаты расследования инцидента будут переданы командующему Седьмым флотом ВМС США вице-адмиралом Карлу Томасу. Именно он определит необходимость привлечения к ответственности.

USS Connecticut попала в ЧП во время погружения. В результате столкновения у подлодки были повреждены носовые балластные цистерны. Ядерный реактор субмарины не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что USS Connecticut является тихим, быстрым, хорошо вооруженным кораблем, оснащенным передовыми датчиками. В то же время эксперты отмечали, что условия в Южно-Китайском море могли стать испытанием для высокотехнологичных сенсоров подлодки. Кроме того, американские военно-морские суда используют так называемый «пассивный гидролокатор» для обнаружения объектов. Они позволяют судам оставаться скрытыми для противников, однако в шумной обстановке датчики могли не заметить относительно небольшой предмет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.04 / После прививки от AstraZeneca скончался Кощей Бессмертный

14.09 / “Я человек не суеверный. Тем более, у нас был разный путь”: Кирилл Туриченко рассказал о проклятии «Иванушек»

10.07 / Политолог Сатановский обвинил США в убийстве президента Гаити

15.03 / Мнение: Конструкция щипцов

01.07 / Почему в полнолуние часто рождаются дети: как связаны фазы Луны с организмом женщины

11.09 / В честь Дня города в Москве откроют новый миграционный центр

27.10 / Перестрелка с полицейскими в Чечне: двое погибших

29.12 / Мэр сибирского города заразилась коронавирусом

22.10 / Версия: «Оргию Трампа в Москве» придумал выходец из СССР

25.12 / Twitch забанил чернокожего стримера, назвавшего во время игры россиянина «русней»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика