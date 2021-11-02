Примирение с делом

02.11.2021, 7:27, Мнение

Теги: Выборы, Добряков, Единая Россия, Общество, Политика, Полиция, Происшествия, Суд, Транспорт

Вчера стало известно, что в отношении главы Рыбинска Дениса Добрякова все-таки было возбуждено уголовное дело по факту сентябрьского ДТП.

Как следует из информации Мышкинского районного суда, Денис Добряков обвиняется по статье 264 часть 1 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Впрочем, тот факт, что дело уже находится в суде (ДТП произошло 9 сентября 2021 года) говорит только о том, что глава осужден наверняка не будет – дело закроют «в связи с примирением сторон».

В пользу такой версии говорит и то, что на время следствия Денис Добряков не был временно отстранен от должности (ст. 114 УПК РФ), от участия в выборах, а его членство в партии «Единая Россия» не было приостановлено.

Напомним, 9 сентября в 8:45 в дер. Охотино Мышкинского района Ярославской области произошло ДТП с участием главы Рыбинска Дениса Добрякова.

Установлено, что глава, управляя личным автомобилем Lexus GX460 выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с а/м ВАЗ 2110, в котором помимо водителя находился пассажир.

Денис Добряков в результате ДТП не пострадал.

Судя по фотографиям с места ДТП, глава Рыбинска в это время ехал на работу с дачи. В автомобиле он находился вместе с директором департамента ЖКХ Олесей Минеевой.

В 2020 году, следственный комитет Ярославской области отказался возбуждать уголовное дело в отношении главы Рыбинска Дениса Добрякова по факту открытого хищения у видеоблогера Михаила Волхонского сотового телефона.

Тогда, по мнению следователя, у Дениса Добрякова не было корыстного умысла на хищение телефона (все же доход главы в 2019 году был почти 2,2 млн рублей), да и главой на момент предполагаемого преступления он не был – 22 июня, на мероприятии возложения цветов к «Огню славы» он должностные полномочия не исполнял.