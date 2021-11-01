 

Четверо — не предел: Криштиану Роналду вновь станет отцом. На этот раз должны родиться близнецы

01.11.2021, 15:16, Разное
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В детстве он испытывал голод, а спустя годы стал самым известным футболистом современности. Криштиану Роналду счастливо живет с подругой Джорджиной Родригес, которая подарила ему трех прелестных ребятишек, очень похожих на своего звездного отца. А совсем недавно стало известно, что семейная пара ждет прибавления – у них должны появиться близнецы!

Двойное пополнение, двойная радость

Футболист станет отцом в шестой раз! Но разве это предел, если ты любишь детей и хочешь большую семью? На днях Роналду поделился с поклонниками радостной новостью в соцсетях, добавив, что они с возлюбленной очень этому рады. Как отметил футболист, с Джорджиной они невероятно счастливы, поскольку их сердца полны любви. Будущие родители ждут не дождутся, когда детишки появятся на свет, и они смогут их взять на руки.

Семейную пару можно назвать многодетной – у них четверо детей. И если им появиться на свет помогла суррогатная мать, то теперь испытать это счастье снова выпало Джорджине лично. Примечательно и то, что у пары уже есть двойняшки, рожденные суррогатной матерью в тот же год, когда Джорджина родила дочь Алану.

Этот год стал для Роналду не менее счастливым в профессиональном плане: с конца лета футболист выступает в составе “Манчестера Юнайтед”, оставив в прошлом туринский “Ювентус”.



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