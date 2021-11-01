Стартовала онлайн-регистрация на Деминский лыжный марафон-2022

01.11.2021, 14:00, Новости

Теги: Дёмино, Спорт

В этом году Традиционный Международный Деминский лыжный марафон FIS/Worldloppet состоится в 15 раз.

Гонки пройдут 6 и 7 марта, и это будут воскресенье и понедельник, а не суббота и воскресенье, как это было в предыдущие годы. Регистрация на XV Деминский лыжный марафон-2022 и более подробная информация о периодах регистрации, размерах стартовых взносов, необходимых документах доступны по ссылке: https://russiarunning.com/event/Demino-ski-marathon-2021/.

Деминский лыжный марафон – традиционное международное событие, которое является вторым самым крупным лыжным марафоном мира по количеству финишеров (по рейтингу Worldloppet в 2021 году) и первым по количеству финишеров в основной гонке среди лыжных марафонов в России! Сбалансированная трасса, прекрасные виды природы, отличная организация гонки, профессиональная система тайминга, большой опыт проведения массовых соревнований, поддержка спонсоров и полюбившаяся атмосфера праздника – всё это XV Традиционный Международный Деминский лыжный марафон FIS/Worldloppet.

В течение двух соревновательных дней деминские трассы будут покорять более 3500 тысяч профессиональных спортсменов и любителей лыжного спорта.

Золотая гонка на дистанцию 50 километров свободным стилем пройдет в два круга в первый соревновательный день. 7 марта станет днем классических гонок на дистанциях 25 км, 10 км, 5 км, 2 км и 1 км. В этом году дистанция 10 км CT открыта не только для юниоров, но и для всех желающих, старше 15 лет. Еще одно нововведение касается Baby марафона. Теперь регистрация на гонку для самых маленьких будет проходить онлайн, как и на остальные дистанции.

Регистрироваться на выбранную дистанцию лучше заранее:

1. Первая волна регистрации (1 ноября-31 декабря) – льготная. В этот период размер стартового взноса ниже, чем в последующие.

2. Многим участникам необходимо зарегистрироваться до 31 декабря, чтобы получить свои привилегии, например, участникам Суперкубка Деминских марафонов Powerup 2021/2022.

Для всех спортсменов гонок на 50 км и 25 км оргкомитет предоставляет «бонус» – бесплатную страховку на время участия в спортивном событии. Участникам необходимо внимательно заполнять все пункты онлайн- регистрации, указывать свои результаты в марафонах предыдущих лет, чтобы получить заслуженное место на старте.

Приятным подарком станет эксклюзивная медаль финишера в стиле Деминских марафонов сезона 2021/2022, которую получат абсолютно все финишировавшие участники марафона, а победители и призёры – медали, грамоты и призы от спонсоров.

Пресс-служба администрации города Рыбинска