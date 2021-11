Американским телеканалам разослали инструкцию по освещению дефицита продуктов

Журналисты американского телеканала CNN опубликовали методические рекомендации, составленные Комитетом свободы прессы Демократической партии США для средств массовой информации. В них приведены подробные инструкции по освещению кризиса, вызванного нехваткой продуктов и товаров первой необходимости в супермаркетах Северной Америки.

Документ знакомит читателей с основными понятиями, возникающими при недостатке продуктов питания, и даёт рекомендации по выбору слов для их описания. Так, вместо слова “дефицит” (“shortage”) рекомендуется использовать словосочетание “обратный избыток” (“reverse excess”). Продуктовые талоны советуют называть “купоны равных возможностей” (“equal opportunity coupons”) или “марки демократии” (“democracy stamps”). А вместо “стоять в очереди” (“to wait in line”) желательно писать “участвовать в процессе справедливого распределения” (“to participate in the fair distribution procedure”) или “сообща организовывать свободный доступ к товарам и услугам” (“to manage free access to goods and services as a community”).

Особое внимание в рекомендации уделяется нежелательности прямых параллелей с терминами, возникшими в социалистических государствах в конце XX века.

“Americans are looking for a way to navigate through these new challenges of fair resource sharing, and using outdated labels coined under oppressive regimes of the past is not helping with that” (“американцы хотят понять, как ориентироваться во вновь возникших проблемах справедливого разделения ресурсов, а использование устаревших ярлыков, придуманных при деспотичных режимах прошлого, им в этом не помогает”)”, – говорится в документе.

С точки зрения авторов рекомендаций, буквальный перевод словосочетаний “продуктовый заказ”, “визитная карточка покупателя” и “новогодний завоз” лишь льёт воду на мельницу Кремля и помогает рупорам российской пропаганды распространять фейковые новости.

Журналисты отмечают, что похожие документы были направлены и руководствам основных социальных сетей. Сообщения, использующие понятия из списка или их буквальные переводы, рекомендуется помечаться как недостоверные (“fake news”), а их авторов лишать доступа к публикациям.

