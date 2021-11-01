Костюм Винни-Пуха стал самым популярным нарядом на Хэллоуин в Китае

Согласно отчету торговых площадок AliBaba и WeChat, самым популярным заказом на Хэллоуин среди китайцев стал костюм Винни-Пуха.

Отмечается, что рост популярности сказочного персонажа в КНР остается стабильным на протяжении нескольких лет преимущественно за счет жителей северных провинций.

– В условиях нашего жестокого мира и проникновения социальных сетей глубоко в жизнь каждого человека постоянно хочется простой, теплой и душевной доброты, как в детстве. Неудивительно, что миллионы наших соотечественников выбирают Винни-Пуха. Что может быть лучше большого и пушистого медведя, в мех которого можно закутаться и забыть обо всем на свете, ведь он так похож на всеми любимого председателя Си. Особенно в этот жуткий праздник, – заявила коммерческий директор АлиБабы Дун Риджи.

Повышенный спрос на костюм Винни-Пуха среди жителей внутренних провинций Китая уже создал дефицит на рынке, создав трудности для жителей Тайваня, однако, производители и торговые площадки пообещали решить данную проблему до наступления праздника.

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