 

Англичане подарят Вологде три автомобиля Rolls-Royce в благодарность за партию теплой зимней одежды

31.10.2021, 18:51, Разное
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После сообщений о замерзающих английских пенсионерах жители Вологды в начале октября собрали и отправили в Лондон гуманитарную помощь – преимущественно теплую одежду. В ответ благодарные британцы пообещали подарить российскому городу три автомобиля Rolls-Royce.

«Холодными осенними вечерами очень приятно ощущать заботу наших друзей из далекой России. Ваши ватники и валенки здорово выручают наших пенсионеров», — говорится в письме, подписанном мэром английской столицы Садиком Ханом.

Британский политик напомнил, что его страна и Россия не всегда имели прохладные отношения.

«Наши деды вместе воевали против нацистской Германии. Когда в 80-х наши шахтеры устраивали забастовки, именно советские рабочие поддержали их – на заднем дворе текстильной фабрики в Вологде, как выяснилось, тогда прошёл митинг, на котором гневно заклеймили капиталистических эксплуататоров», — добавил Садик Хан.

Три автомобиля Rolls-Royce, купленные на пожертования лондонцев, в декабре поступят на баланс городской администрации. Кроме того, из бюджета Лондона будут выделены средства для ремонта теплотрассы и строительства новой школы в Вологде.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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