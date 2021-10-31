 

Макрон потребовал от Байдена вернуть Статую Свободы, которую Франция подарила США в 1886 году

31.10.2021, 14:51, Разное
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Президент Франции Эммануэль Макрон направил официальный запрос американскому лидеру Джо Байдену с требованием вернуть Статую Свободы, которая была подарена французским народом США 135 лет назад.

«Последние действия Соединенных Штатов и лично господина Байдена переполнили нашу чашу терпения, особенно их решение отказаться от строительства подводных лодок на французских верфях. Мы бы хотели напомнить президенту США и всему американскому народу, какую роль сыграла Франция в истории вашей страны. Мы поддерживали вас в ходе войны за независимость, мы оказывали большую помощь в ваших последующих конфликтах с Англией, в конце концов, именно французский народ подарил вам один главных символов США – Статую Свободы. Если вы решили отказаться от дружбы с Францией, то будьте последовательны, верните нам этот подарок, мы найдём для монумента новое место», – заявил Макрон.

В настоящий момент французские юристы изучают договор дарения, который был заключён между Парижем и Вашингтоном в 1886 году. Как стало известно прессе, в документе предусмотрено право Франции потребовать возвращение Статуи Свободы в случае ненадлежащего ухода за памятником или «прекращения дружественных отношений между французским и американским народами».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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