 

Тоник для лица от морщин: заварим и потомим всего 1 специю (рецепт)

30.10.2021, 21:48, Разное
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В наше время почти каждая женщина склонна к появлению мимических морщин. Раньше их наличию уделялось гораздо меньше внимания, да и появлялись они по большей части у представительниц старших возрастных групп. Но наша жизнь полна стрессов, переутомления и вредных веществ. Поэтому мимические морщины стали появляться и у молодых женщин.

Тоник от морщин

Он очень эффективен и почти ничего не стоит. Зато после нескольких процедур сразу можно увидеть результат. Средство препятствует появлению морщин, а также замедляет процессы старения. Секрет эффективности кроется в основном ингредиенте – анисе.

Рецепт

Ингредиенты:

1 горсть аниса; 1 стакан воды.

Доведите до кипения воду и добавьте анис. После снятия с огня, накройте крышкой и дайте постоять 5 минут. Затем процедите и вылейте полученную жидкость в небольшой флакон.

Применение

Умывайтесь этим отваром не реже одного раза в день. Особое внимание уделите тем местам, где уже образовались морщины. Также можно использовать очищающее средство с анисом вечером, что намного усилит его эффективность. Анис сделает кожу мягкой и гладкой, а все мимические морщины исчезнут или существенно уменьшатся.

Не нужно тратить слишком много денег на дорогую косметику. Просто попробуйте этот тоник.



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