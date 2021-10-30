 

Мощная вспышка класса X произошла на Солнце

30.10.2021, 8:33, Разное
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29 октября на Солнце произошла мощная солнечная вспышка класса X, сообщило NASA. Обсерватория Солнечной динамики, которая постоянно наблюдает за солнцем, запечатлела это событие.

Мощная вспышка класса X произошла на СолнцеВзрывной процесс начался в 18:17 мск и продолжался 31 минуту. Эксперты сообщили, что за двое суток на Солнце произошло 28 слабых, средних и сильных вспышек.

Индекс вспышечной активности на сайте NASA повысили до оранжевого уровня.

Хотя излучение не может проникнуть в атмосферу Земли, чтобы нанести физический вред людям, однако оно может нарушить атмосферный слой, в котором распространяются сигналы GPS и связи.

Вспышка была классифицирована как вспышка класса X1. X-класс обозначает наиболее интенсивные вспышки, сообщили в NASA.



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