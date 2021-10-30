Разоблачение инопланетного вторжения

После взрыва феномена инопланетян/НЛО в 1947 году спекуляции о вторжении инопланетян на планету Земля были безудержными.

В дебатах доминирует полдюжины теорий, но есть одна теория, которую еще предстоит изучить. Он появился не после 1947 года, а примерно на 1600 лет раньше.

Если быть точным, доказательства этой теории появились благодаря находке в Египте в декабре 1945 года, хотя значение находки не осознавалось до – угадайте, когда? 1947.

В том же году французский ученый Жан Дорес определил египетскую находку в Наг-Хаммади как тайник с редкими гностическими текстами.

“Гностицизм” — это ярлык, который ученые используют для обозначения совокупности учений, полученных из Школ мистерий дохристианской древности. Гностики, протестовавшие против христианских доктрин, таких как божественное возмездие и воскресение Христа, оказались жертвами еретиков и были жестоко подавлены первыми обращенными в Единую Истинную Веру.

Это нерассказанная история о том, как закончились Тайны. С того сигнального 1947 года была восстановлена часть утраченных знаний Школы Мистерий.

Гнозис (“внутреннее знание”) был путем экспериментального мистицизма, на котором посвященные Школ Мистерий исследовали психику и космос в целом. Используя психоактивные растения, йогу и сексуальную магию, эти древние видящие переживали измененные состояния и развивали сиддхи, оккультные навыки, такие как яснослышание и дистанционное видение.

Гнозис был своего рода йогической ноэтической наукой, смешанной с парапсихологией. В обостренном восприятии гностики развили обширное космологическое видение, сосредоточенное на женском божестве, Божественной Софии. Гностический миф о сотворении мира уникален тем, что он включает в себя всестороннее объяснение того, как неорганические инопланетные существа появились в нашей солнечной системе.

Какие бывают пришельцы

Материал Наг-Хаммади содержит сообщения о духовидческих переживаниях посвященных, включая непосредственные встречи с неорганическими существами, называемыми Архонтами. Гностическое учение объясняет, что эти сущности возникли на ранней стадии формирования Солнечной системы, еще до того, как сформировалась Земля.

Архонты населяют солнечную систему, внеземное царство как таковое, но они могут вторгаться на Землю.

Интересно, что это гностическое понимание тесно согласуется со взглядом Жака Валле, который утверждает, что инопланетяне/киборги, вероятно, принадлежат к локальной планетарной сфере. Валли также предполагает, что загадка инопланетян/НЛО-это “система духовного контроля”, явление, которое “ведет себя как процесс обусловливания”. (Посланники обмана).

Это именно то, что гностики говорили об архонтах: они могут воздействовать на наш разум с помощью техник подсознательного обусловливания.

Их основная тактика-это умственная ошибка (интеллектуальный вирус или ложная идеология, особенно религиозные доктрины) и симуляция. Архонты-хищники, в отличие от широкого круга нечеловеческих и иных существ, также известных гностикам, существ, которые доброжелательны или нейтральны по отношению к человечеству.

Физические описания архонтов встречаются в нескольких гностических кодексах.

Четко выделяются два типа:

– новорожденный или эмбриональный тип

– тип дракона или рептилии

Очевидно, что эти описания соответствуют Серым и рептилиям современных отчетах.

Углубляясь в гностические материалы, мы испытываем настоящий шок, обнаружив, что древние видящие обнаружили и исследовали проблему инопланетного вторжения в первом веке нашей эры и, безусловно, задолго до этого. (Мистерии датируются многими веками до христианской эры).

Что удивительно в гностической теории архонтов, так это не только космологическая подоплека (объясняющая происхождение этих сущностей и причину их связи с человечеством), но и специфика информации об инопланетянах, описывающей, как они действуют и чего они хотят от нас.

Во-первых, гностики учили, что эти существа завидуют нам и питаются нашим страхом. Прежде всего, они пытаются помешать нам заявить о себе и развить наш “внутренний свет”, дар божественного разума внутри.

Хотя я бы не стал утверждать, что гностические учения об архонтах или то, что осталось от таких учений, имеют все ответы на загадку инопланетян/НЛО, ясно одно:

“они представляют последовательный и всеобъемлющий анализ инопланетного вторжения, а также конкретные методы противодействия ему”.

Они гораздо более полны и сложны, чем любая теория, обсуждаемая сегодня.

Короче говоря, древние провидцы Мистерий в Европе и Леванте, похоже, совершили 2000 лет назад то, что многие из нас пытались сделать с 1947 года:

выясните, кто такие инопланетяне, откуда они берутся, как они относятся к нам и самое главное, как мы должны относиться к ним.

Насколько я знаю, кроме меня, только один автор по проблеме инопланетян/НЛО напрямую отождествил гностических архонтов с современными инопланетянами.

Это Найджел Кернер, чья книга «Песнь серых» является странным, необычным и малоизвестным вкладом в дискуссию.

Кернер вскользь цитирует тексты Наг-Хаммади и не вдается в подробности гностических учений об архонтах. Он приводит веские доводы в пользу инопланетного вмешательства в геном человека, но это утверждение не противоречит гностическому анализу. Гностические тексты используют мифологический язык для описания реальных событий в доисторические времена, а также долгосрочных изменений в человеческой психике.

Согласно древним видящим, Архонты не могут получить доступ к нашей генетической структуре, но они могут подделать вмешательство. Учитывая замешательство человечества в наше время, фальшивое вмешательство было бы столь же хорошим, как и реальным. Это типично для тактики Архонта, заставляющей нас воображать и верить в то, что не является правдой, и принимать симуляцию за реальность.

Таким образом, учили гностики, эти инопланетные родственники могут отклонить человеческий вид от его истинного и правильного курса эволюции.

Уникальный акцент на Богине Софии – это высокое вдохновляющее послание Гнозиса. Древние видящие учили, что благодаря особой связи с Богиней наш вид может победить Архонтов и обеспечить человеческое и гуманное будущее для Земли.