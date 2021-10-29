Шесть продуктов, которые помогут поддержать здоровье суставов

Боли в суставах и отеки – одна из самых распространенных проблем, с которой пациенты обращаются к врачам. Конечно, для лечения артрита существует большое количество весьма эффективных препаратов. Однако принимать их показано в фазе обострения. Во все остальное время поддерживать здоровье суставов вам помогут адекватные физические нагрузки и правильные продукты.

Рыба

Многие из нас отказываются от потребления рыбы или сводят его к минимуму. Виной тому разные причины. Но если вы хотите избавить себя от нескольких серьезных заболеваний, вам придется скорректировать свою диету. Рыба и морепродукты обогащены здоровыми жирами и ценными аминокислотами.

Все эти полезные соединения благотворно влияют на состояние сосудов, функции памяти, стабилизируют вес, а также борются с воспалениями в суставах. Для достижения необходимого эффекта эксперты рекомендуют потреблять 200 граммов жирной рыбы в неделю.

Фасоль

Бобовые продукты, в частности фасоль, – это отличный источник растительного белка и клетчатки. Оба эти компонента позволяют вам поддерживать вес в норме, заботиться о здоровье сердечно-сосудистой системы и предотвращать возникновение боли в суставах. В фасоли, вне зависимости от сорта, содержатся фолиевая кислота, железо и калий – компоненты, стоящие на страже иммунной системы.

Соя

Соевые бобы – это продукт, который особенно почитаем вегетарианцами. За высокое содержание белка и аминокислот соя может стать отличным растительным аналогом рыбы. Например, соевый продукт тофу можно добавлять в супы вместо мяса.

Особенно полезными для здоровья суставов считаются недозревшие соевые бобы – эдамаме, которые собираются в стручках вместе со стеблями. Этот ценный продукт показан для людей с ревматоидным артритом для предотвращения фазы обострения.

Чеснок

Все мы знаем, что чеснок полезен для укрепления иммунитета. Многие из нас обожают эту специю за несравненный аромат и насыщенный вкус. Однако у чеснока есть и другие преимущества.

Одно из научных исследований показало, что этот продукт благотворно влияет на суставы и замедляет развитие остеоартрита. Ученые обнаружили в чесноке вещество под названием диаллилдисульфид, которое купирует развитие ферментов, повреждающих хрящи.

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Брокколи

Обычно брокколи вводят в свой рацион люди, которые хотят похудеть. Тем не менее эти зеленые зонтики должны быть на вашей тарелке хотя бы потому, что они богаты витаминами и питательными веществами.

Брокколи содержит большое количество кальция, что благотворно влияет на ваши кости. Также в этом продукте было обнаружено соединение под названием сульфорафан, которое замедляет прогрессирование остеоартрита.

Цитрусовые

Мы знаем апельсины, лимоны и грейпфруты как отличный источник витамина С, поддерживающего наш иммунитет. Кроме того, витамин С является мощным антиоксидантом, препятствующим развитию воспалительных процессов. Поэтому, если вы хотите сохранить здоровье суставов, налегайте на цитрусовые плоды.