 

В ВМС США появился первый экипаж корабля, который определяет себя как сухопутную дивизию

29.10.2021, 20:11, Разное
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В оперативном штабе главного управления ВМС США заявили о первом в истории коллективном заявлении от экипажа целого корабля о переходе в другой род войск.

Инцидент произошел на эсминце «Гордость Калифорнии», инициатором коллективного заявления выступила контр-адмиральша Катрин Дженнер. В официальном документе на имя заместительницы министра обороны по вопросам разнообразия Валерии Вачовски содержалось прошение о переводе всего личного состава эсминца под ведомство генерального штаба сухопутных войск США и переименовании подразделения в 197-ю отдельную моторизованную дивизию с сохранением существующей цепочки командования.

На данный момент экипаж вместе с кораблем отстранен от выполнения боевых задач и направлен на стоянку в порт Хаксли для прохождения психологической экспертизы и вынесения решения по вопросу. Судьбу офицеров и матросов будет определять Федеральный трибунал ВМФ США. При удовлетворении запроса, экипаж сможет рассчитывать на продолжение службы в Вооруженных силах Соединенных Штатов Америки в качестве сухопутного подразделения, а ракетный эсминец «Гордость Калифорнии» встанет на «вечную» стоянку как новый символ любви, мира и демократии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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