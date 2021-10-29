 

Моргенштерну направили повестку в военкомат для прохождения военной службы

29.10.2021, 14:51, Разное
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Российский рэп-исполнитель Алишер Валеев, более широко известный как Моргенштерн, попал в списки призывников осени 2021 года и получит повестку на призывной пункт для последующего прохождения военной службы. Об этом журналистам рассказал военный комиссар республики Башкортостан Михаил Блажевич.

“Гражданин Валеев состоит на военном учете и находится в призывном возрасте. Ни о каких отсрочках и льготах нам неизвестно, поэтому ему была направлена повестка на общих основаниях. Ждем его в районном военкомате”, – сказал Блажевич.

По данным источников, на самом высоком уровне принято решение о том, что исполнитель должен быть направлен в Кремлевский полк с целью участия в военном параде в ознаменование 77-й годовщины Дня Победы 9 мая 2022 г.

“Это будет ему хорошим уроком в свете его недавних высказываний о Параде и позволит ему скорректировать свою позицию по данному вопросу”, – заявил анонимный собеседник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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