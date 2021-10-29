158-летняя избирательница пришла в студию CNN и подтвердила, что голосовала за Байдена

Самая пожилая жительница штата Делавэр, 158-летняя Шерилин Джонсон посетила студию программы Кристиан Аманпур и рассказала, что лично участвовала во всех выборах президентов США, включая кампанию 2020 года.

– Я опасалась, что могу не дожить до ноября, но к счастью, я переболела ковидом в лёгкой форме. Не знаю, когда лютовала «испанка», было намного тяжелее. Так вот, я решила вызвать почтальона на дом. Он мне принёс документы и я лично проголосовала за Джо Байдена. Поэтому хочу отвергнуть все спекуляции, что мой голос фальшивый, – заявила Джонсон.

По словам избирательницы, она не умеет пользоваться интернетом и редко читает прессу. Из-за этого она не слышала обвинения в адрес Демпартии в фальсификации выборов и упоминания своего имени.

– Я узнала об этом случайно неделю назад и сразу набрала CNN. Меня пригласили на передачу. Я очень благодарна вам всем, но расстроена тем, что была нарушена процедура тайного голосования, – отметила она.

Джонсон добавила, что её юрист уже готовит исковое заявление против Дональда Трампа за нарушение тайны волеизъявления, а также сообщила о намерении участвовать как избиратель и в следующих выборах.

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