Килиан Мбаппе отклонил еще одно предложение ПСЖ о новом контракте

29.10.2021, 11:01, Новости

Теги: Спорт, Футбол

Отличный состав ПСЖ – во многом заслуга Леонардо, который договорился с лучшими свободными агентами летнего трансферного окна. Однако именно его винят в непростых отношениях с Килианом Мбаппе, который твердо намерен уйти из команды. Компания 1xBet – топ букмекер Бишкек , который предлагает ставить не только на события из разных футбольных турниров, но и на трансферы. В случае с Мбаппе стоит уже сейчас заключать пари, ведь коэффициент на его переход в «Реал» снижается с каждым днем.

Почему Килиан решил уйти из такой мощной и перспективной команды? Француз указал следующие причины:

Стремление к переменам. Мбаппе отметил, что не считает переходы в другие чемпионаты предательством, ведь это лучший шанс продемонстрировать свой высокий уровень. В конторе 1xBet, которая считается топ букмекером Бишкека, можно делать ставки на командные и индивидуальные достижения. Это позволит заработать больше, используя собственные знания. Желание быть лидером клуба. В ПСЖ можно назвать такими Неймара и Месси, потому Мбаппе считает, что к нему приковано недостаточно внимания. Перейдя по ссылке 1xBet.kg/ru/line/ , можно ставить на парижан на лучших условиях. Невысокий уровень чемпионата. ПСЖ сейчас лидирует с большим отрывом в Лиге 1, а также почти всегда без проблем выигрывает остальные национальные Кубки, при этом не лучшим образом выступая в Лиге Чемпионов.

Также Мбаппе отметил, что хотел помочь парижанам и требовал продать его еще в это трансферное окно. В 1xBet line фаворитом долгое время считался именно «Реал». Мадридцы предлагали 180 миллионов евро, но получили отказ. Поэтому теперь француз может летом перейти бесплатно.

Претенденты на подписание Килиана Мбаппе

В прессе ходит немало слухов о переходе Мбаппе, и многие связывают его с «Реалом». Чтобы заработать на этом, стоит выбрать 1xBet – делай ставки на спорт live , а также на трансферы и многие другие события с отличными коэффициентами. “Королевский клуб” приготовил отличные условия для Килиана, а переговоры лично будет проводить президент Флорентино Перес.

Помимо «Реала» есть немало желающих подписать Мбаппе бесплатно:

«Манчестер Сити»;

«Манчестер Юнайтед»;

«Ювентус»;

«Челси».

Первые 2 команды из списка готовы купить Килиана в зимнее трансферное окно за 50-100 миллионов евро. Поэтому стоит в 1xBet делать ставки на спортивные матчи в live, а также обращать внимание на другие события. Нередко можно заработать и на прогнозировании трансферных переходов.