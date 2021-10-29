 

Их невозможно забыть: женщины 3 знаков зодиака запоминаются мужчинам на всю жизнь

29.10.2021, 11:24, Разное
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Среди представителей знаков зодиака есть три, отличающиеся привлекательностью, безусловной харизмой, чувством юмора. Именно поэтому встречу с ними невозможно забыть. Давайте узнаем, женщины каких знаков оставят след в сердце своего избранника навсегда.

Козерог

Согласно астрологическому гороскопу, эти женщины стремятся к продолжительным отношениям, именно поэтому делают все, чтобы привязать к себе избранника. В случае разрыва мужчина начинает понимать, что потерял настоящий подарок судьбы. Однако вернуть леди Козерога не получится, представительница знака не дает обидевшему ее кавалеру второй попытки.

Скорпион

Несмотря на то что знак относится к стихии воды, это воплощенная страсть. Женщины Скорпионы умны, образованы, наделены творческим потенциалом. Они поддержат разговор на любую тему, отношения с ними никогда не станут скучными, пресными. Именно в Скорпионов можно влюбиться с первого взгляда и сходить с ума при каждой встрече.

Лев

Гордая и уверенная в себе Львица способна влюбить в себя даже того, кто не верит в это прекрасное чувство. В отношениях она будет наделять избранника любовью и заботой, не забывая, однако, о собственных интересах. С ней интересно, каждое свидание напоминает взрыв, извержение вулкана. Но Львица охладевает столь же быстро, как и влюбляется. А расставание с ней мужчина будет вспоминать годами.



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