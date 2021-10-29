Астролог сделала прогноз на 2022 год: четыре знака зодиака обретут свое счастье

Уже не за горами новый 2022 год. Эксперты делают свои прогнозы относительно того, какими будут предстоящие двенадцать месяцев. Астролог Светлана Драган выделила четверку знаков зодиака, которые обретут свое счастье в следующем году. Проверьте, есть ли вы в списке счастливчиков.

Овен

Вы можете совершить настоящий прорыв в сфере карьеры и бизнеса. Появятся новые возможности для того, чтобы получить повышение по службе или запустить стартап, о котором вы так долго мечтали. Наиболее активных представителей знака ожидает улучшение материального положения. Появятся новые источники доходов, что благоприятно отразится на финансах.

Но, для того чтобы такие прогнозы сбылись, придется не только хорошенько потрудиться, но также и постараться умерить свой пыл. Астролог говорит, что сейчас Овнам как никогда нужно научиться договариваться с окружающими и находить компромиссные решения.

Телец

В первой половине года, до июня, у вас появится реальная возможность наладить личную жизнь. Вы будете невероятно привлекательны для противоположного пола, поэтому сможете выбрать самого достойного из всех кандидатов. Но не торопитесь бросаться в омут с головой, пусть ваши отношения пройдут хотя бы минимальные испытания, чтобы вы поняли, ваш это человек или нет. Не старайтесь форсировать события, ни к чему хорошему это не приведет.

Вторая половина года — благоприятный период для развития карьеры и бизнеса. Вы можете рисковать, но нужно, чтобы этот риск был разумным.

Рак

Вам придется неоднократно выходить из зоны комфорта, что станет для вас непростым испытанием. Но поверьте, что такой опыт пойдет вам на пользу. Уже к концу года вы почувствуете, что стали совсем другим человеком, избавились от многих страхов, комплексов.

В течение года будут романы, однако ни к чему серьезному они не приведут. Не печальтесь, в одиночестве вы все равно не останетесь. Рано или поздно на вашем пути повстречается достойный человек.

Весы

Вас ожидают незапланированные глобальные перемены. Например, новая работа или новое место жительства. Обстоятельства будут складываться таким образом, что вам не удастся жить в привычном укладе.

Перемены поначалу будут стрессовыми для вас, но потом вам понравится «смена декораций». Перед вами откроются новые перспективы и возможности, которых не было раньше. Вы станете сильнее, научитесь преодолевать трудности, закалите характер. Как бы тяжело ни было, к концу года вы увидите, что ваша жизнь изменилась к лучшему.