 

Знаменитые письма Мартину Алексеевичу оказались перепиской Невзорова и Березовского

29.10.2021, 9:11, Разное
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Владимир Сорокин в интервью журналу Bild рассказал о том, что первоисточником пятой части романа «Норма» послужила переписка между молодым журналистом Александром Невзоровым и старшим научным сотрудником Института проблем управления АН СССР Борисом Березовским. Писатель отметил, что литературная интерпретация имеет незначительное число отличий от оригинала, и связал трансформацию речи будущего известного журналиста с невыносимой тяготой жизни в подмосковной глубинке.

«Здравствуйте Борис Абрамович! Я тебя е**л гад ср*ть на нас Собчак. Я тебя е**л гадить нас срать так рижский омон. Я тега егал могол срать на нас Чистилище. Я тега егад могол Пигидий над мого. Я тега ега мого така мого конина. я тага попы така водо мога война в чечне. Ира поты дора олигарх пидар*с тора позо кара», – написал Александр Невзоров в одном из своих писем.

В заключении интервью Сорокин отметил, что «Норма» является наиболее реалистичным из всех его произведений и прекрасно иллюстрирует положение дел в современной России, а также посетовал на отсутствие возможности вновь посетить свою малую родину в силу мировой пандемии COVID-19.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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