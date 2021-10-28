Как похудеть с помощью “правила тарелки”: простой способ, который не навредит организму

Если вам хочется сбросить вес без чувства голода и срывов, то используйте “правило тарелки”. Это простой и надежный способ похудения. Он позволит вам достичь результата без изнурительных диет и вреда для здоровья. Ваш организм будет получать все необходимые вещества и терять лишние килограммы. Вам также не придется постоянно подсчитывать калории. Подробно об этом методе мы расскажем в статье.

Суть метода

Во время приема пищи каждое блюдо делится на 3 части:

овощи; гарнир из сложных углеводов; белковые продукты (мясо, рыба).

Этот метод не настолько точен, как взвешивание ингредиентов, но он позволяет контролировать порции еды. У вас отпадет необходимость подсчитывать калории и вести записи.

Этот способ применим к основным приемам пищи: обедам, ужинам, и плотным завтракам. Он не подходит для перекусов.

Как делить тарелку

Возьмите обычную тарелку стандартного размера. Мысленно разделите ее на равные половинки.

Затем поделите одну из половинок еще раз пополам. У вас получится одна большая часть и две маленькие. Далее мы расскажем о том, как заполнять полученные ячейки едой.

Овощи

В самую большую часть тарелки положите овощи. Они содержат мало калорий, но при этом богаты витаминами, клетчаткой и минералами. Растительные волокна очень важны для похудения. Они улучшают обмен веществ и работу кишечника.

Отдавайте предпочтение следующим продуктам:

помидорам; огурцам; белокочанной и цветной капусте; брокколи; баклажанам и кабачкам; листовым овощам.

Вы можете положить в половину тарелки как свежие овощи, так и тушеные или запеченные. От использования картофеля и моркови лучше отказаться, так как они довольно калорийны.

Сложные углеводы

Четверть тарелки нужно заполнить гарниром из продуктов, содержащих сложные углеводы. К ним относятся:

макаронные изделия; блюда из круп; хлеб.

Сложные углеводы помогут вам долго сохранять чувство сытости и не переедать. Они способствуют выработке энергии, которая необходима для физической активности, в частности для занятий спортом.

Если вы используете макароны, то выбирайте изделия из твердых сортов пшеницы. При непереносимости пшеничного белка (клейковины) используйте безглютеновые версии продуктов.

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Не следует переваривать крупяные и макаронные изделия. Они должны быть сварены до состояния аль-денте. Это означает, что продукт полностью приготовлен, но сохраняет твердость.

Белки

Белковые продукты должны занимать четверть тарелки. Протеины – важнейшая часть здорового рациона для похудения. Они долго перевариваются и организму приходится тратить на их переработку много калорий. Это помогает терять вес.

Кроме этого, белки являются строительным материалом для соединительной ткани и новых клеток. Поэтому протеины необходимы не только для похудения, но и для поддержания здоровья.

Вы можете положить в тарелку следующие виды белковых продуктов:

Мясо. Наиболее полезны диетические виды мясных продуктов: курятина, индюшатина, крольчатина. Рыбу. В первой половине дня включайте в рацион блюда из лосося, палтуса и семги. Эти продукты богаты жирами. Во второй половине дня лучше есть менее жирную рыбу: тунца, минтая, окуня и хека. Морепродукты. Включайте в меню крабов, осьминогов, морских гребешков и креветок. Эти продукты состоят из чистого протеина. Яйца. Их лучше сварить вкрутую или приготовить в виде омлета. Творог. Выбирайте продукт с жирностью 5 – 9 %. Обезжиренный творог практически не содержит белка.

За один прием вам нужно употребить 100 – 150 г белковой пищи.

Жиры

Продукты с жирами не добавляются в тарелку. Их можно использовать только в качестве заправки и добавок к пище. При этом следует отдавать предпочтение легким растительным маслам. В день допускается употреблять не более 2 – 3 малых порций жиров.

Заключение

“Правило тарелки” позволит вам похудеть простым и комфортным способом. Вам не придется сидеть на строгих диетах и испытывать чувство голода. Ваш рацион будет полноценным и сбалансированным, но при этом лишние килограммы будут уходить.