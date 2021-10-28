 

Из-за высоких цен на газ жители Германии стали чаще заказывать “согревательные туры” в Крым

28.10.2021, 19:31, Разное
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Министерство курортов и туризма Республики Крым сообщило о резко возросшем числе граждан ФРГ, желающих посетить полуостров. Сами немецкие туристы признаются, что не последнюю роль в популярности черноморского курорта сыграло значительное подорожание энергоносителей в Европе.

Журналисты RT пообщались с 50-летним Вальдемаром Гердтом – программистом из Дрездена, отдыхающим в Евпатории.

«Из-за скачка цен на электричество я вынужден экономно использовать кофемашину: наливаю строго то количество воды, которое мне нужно. Так тратится меньше энергии. Душ могу себе позволить только дважды в неделю. Всё остальное время моюсь в раковине», — рассказал немецкий турист.

Гердт признаётся, что экономит буквально на всём – покупает просроченные продукты со скидками, отапливает квартиру не более одного часа в сутки. Журналисты полагают, что в случае холодной зимы многим немцам придется выбирать: либо серьёзные долги, либо холод.

«Звучит парадоксально, но мне выгоднее оплатить перелёт и проживание в Крыму, чем мёрзнуть в Германии. Работаю удалённо, поэтому даже отпуск брать не пришлось», — резюмировал турист.

Как сообщила пресс-служба министерства туризма, только в октябре (который ещё не окончился) Крым уже посетили 12 немцев, что оказалось на 70% больше сентябрьских показателей. По ожиданиям экспертов, в ноябре эта тенденция сохранится: уже более 18 жителей Германии забронировали номера в гостиницах полуострова на этот месяц.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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