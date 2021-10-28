 

Работающих студентов будут лишать стипендии

28.10.2021, 14:51, Разное
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Министерство образования РФ внесло в Государственную думу законопроект, ограничивающий финансирование лиц, уличённых в стороннем заработке во время получения высшего образования.

В ведомстве заявили, что целью закона является «отсечение нахлебников, которые вместо движения отечественной науки вперёд сосут деньги из бюджета».

Работающих студентов будут лишать стипендии– Коллеги создали все условия, чтобы вы учились: общежития, отсрочку от армии и родов, проездные, льготные подписки на музыку и главное – стипендии, минимальный размер которых после индексации превысил отметку в 3 тысячи рублей и продолжает увеличиваться! Однако всё больше и больше студентов, особенно выпускных курсов, считают нашу поддержку недостаточной и работают то репетиторами, то грузчиками, то курьерами или программистами в ущерб учёбе. Нет, ребята, так не пойдёт: советую определиться, с нами вы или без нас, – прокомментировал инициативу на своей странице в ВКонтакте глава Минобразования Валерий Фальков.

Законопослушных студентов призвали сообщать о своих несознательных коллегах через приложение «Мой донос». За это они будут получать часть стипендии нарушителя, баллы для повышенной стипендии или скидку на обучение.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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