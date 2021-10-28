Новая косметика, да и оттенок сложный: что нужно обязательно учитывать, когда перекрашиваем волосы в рыжий цвет

Наверняка каждая женщина хотя бы раз в жизни задумывалась о том, чтобы кардинально сменить свой цвет волос. Перекрасить их в рыжий – мечта многих из нас. Но этот оттенок не зря называют коварным. Рыжий цвет полностью преобразит вашу внешность. Да и уход за волосами придется пересмотреть. Что нужно обязательно учитывать, если вы решили перекрасить волосы в рыжий?

Сначала восстановление, а потом окрашивание

Бытует мнение, что только осветление портит волосы. Но и окрашивание локонов в рыжий цвет тоже не прибавит им здоровья. Его оттенки могут сыграть с вами злую шутку. Красная краска подчеркивает повреждение волос, поэтому часто после окрашивания они начинают выглядеть хуже.

Если вы брюнетка, будьте готовы к тому, что вам все равно придется осветлять волосы, чтобы получить натуральный рыжий оттенок. Другой вариант – окрасить локоны в насыщенный красный, но он не будет выглядеть естественно. Поэтому перед тем окрашиванием лучше посетить парикмахера и записаться на пару-тройку восстановительных процедур, чтобы подлечить волосы.

Вам придется купить профессиональные средства для ухода за волосами

Так как рыжий цвет подчеркивает повреждения волос, вам придется следить за тем, чтобы они выглядели здоровыми и ухоженными. А для этого придется закупиться профессиональными средствами для ухода за окрашенными локонами.

Кроме того, чтобы сохранить рыжий цвет ярким и насыщенным, вам придется приобрести новый шампунь, закрепляющий, а не смывающий оттенки красного.

Не любой оттенок рыжего подойдет для вашей кожи

Подбор цвета – это сложный процесс, которым должны заниматься парикмахеры. Они учитывают нюансы колористики – науке о сочетании оттенков. Это помогает им подобрать такой тон краски, который идеально подойдет для вашей кожи. Рыжий не ограничивается классическим медным цветом. У него существует множество оттенков, и не все они хорошо сочетаются с вашей кожей.

Рыжие оттенки считаются сложными именно из-за особенностей из подбора. На ком-то будет хорошо смотреться светло-медный цвет, а другим, наоборот, лучше ограничиться глубоким красным тоном.

Вам придется адаптировать свой макияж

Окрашивание в рыжий полностью поменяет ваш образ. Возвращаемся к колористике: вам придется купить новую косметику, которая по цвету будет сочетаться с красными оттенками. И начать нужно с ваших бровей. Их тоже придется перекрасить, особенно если ваши волосы у корней стали заметно светлее. Румяна, тени, губная помада – вся ваша косметика теперь может оказаться неуместной, поэтому ее придется заменить.