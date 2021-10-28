 

Дмитрий Медведев инкогнито проверит работу московских алкомаркетов в нерабочие дни

28.10.2021, 9:11, Разное
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Дмитрий Медведев тайно посетит несколько алкогольных магазинов Москвы в период с 28 октября по 7 ноября.

Заместитель председателя Совета безопасности намерен проверить соблюдение торговыми точками требования московских властей о приостановлении работы на период нерабочих дней в столице.

Зампред Совбеза рассказал о своей инициативе в видеоролике, который записал накануне. В своей речи экс-президент призвал жителей Москвы провести длинные выходные дома и полностью отказаться от употребления спиртного. По словам Медведева, алкоголь ослабляет иммунитет и делает организм наиболее уязвимым для индийского штамма коронавируса.

Дмитрий Медведев инкогнито проверит работу московских алкомаркетов в нерабочие дни– Дорогие москвичи! В Москве объявлены нерабочие дни и я прошу вас оставаться дома вместе со своими близкими и родными. Как член Совета безопасности и бывший президент России я не могу игнорировать тот факт, что некоторые алкогольные магазины планируют продолжить торговлю своей продукцией во время грядущего локдауна. Это обстоятельство является преступлением против всего русского народа. А само по себе употребление спиртного чревато таким позорным недугом как алкоголизм. Поверьте мне, даже некоторые высшие государственные лица не избежали этой постыдной болезни. Что уж говорить о простых гражданах нашей страны? Я прекрасно знаю, как низко человек может пасть ради одной бутылки водки. В состоянии алкогольного опьянения люди теряют работу и совершают необдуманные поступки, о которых впоследствии жалеют годами. Мы должны не упиваться вусмерть во время чумы, а проявить гражданскую сознательность и патриотизм. Я приму участие в кампании городских властей по выявлению недобросовестных продавцов алкоголя. Пожалуйста, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и играйте в бадминтон. В это тяжелое для страны время мы должны трезво оценивать сложившуюся ситуацию, — сказал Медведев.

Дмитрий Медведев добавил, что ему известно о нескольких ларьках, которые работают круглосуточно без перерыва. Их он намерен проинспектировать в первую очередь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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