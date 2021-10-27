Топ-5 русских футболистов

27.10.2021, 16:00, Детали

Теги: Спорт, Футбол

Конечно, российский футбол уступает по уровню испанскому, английскому, немецкому либо итальянскому соккеру. Многие беттеры, заключающие пари через БК, входящие в список лучших платформ для ставок , стараются обходить стороной российский чемпионат. Но всё же, в истории нашего футбола были и светлые пятна, а также достаточно успешные игроки. Одни из них строили карьеру в России, другие уезжали за границу. Сегодня мы расскажем о самых лучших из них, представив вашему вниманию ТОП-5 русских игроков.

Игорь Акинфеев

Вряд ли у кто-то будет против того, что Акинфеев является лучшим российским вратарём. Впервые он вышел на поле ещё в шестнадцатилетнем возрасте. Это произошло в Питере, в матче Кубка Премьер Лиги. Тогда ЦСКА уступил со счётом 2-0, но Игорь вышел на замену, и отстоял на ноль.

Прошло пару месяцев, и состоялся дебют Акинфеева в рамках внутреннего чемпионата. В первом для себя матче он смог отразить удар с точки от Андрея Каряки, который в 2003 году был одним из лучших бомбардиров.

За долгие годы карьеры в активе Игоря значится много достижений. С клубом он завоевал более 18 трофеев, стал бронзовым призёром в составе сборной России на Чемпионате Европы-2008, получил премию “Вратарь года”. Также, за сборную страны Акинфеев выдал самый длинный “сухарь” в истории. Это 761 минута без пропущенных голов.

Годы идут, и прибавляются года, но… Игорь по-прежнему является лучшим вратарём в России. Как говорит его тренер Вячеслав Чанов: “Игорь настоящий работяга. Он никогда не боялся конкуренции, и не останавливался на достигнутом, стремясь всё время прыгнуть выше головы”.

Юрий Жирков

“Это же Никулин! Клоун!”, — смеясь сказал Ролан Гусев, когда кудрявый Жирков зашёл в раздевалку ЦСКА в далёком 2004 году. Однако, прошло всего несколько месяцев с момента его перехода, и клоунов Жирков делал уже из всех правых защитников Российского Чемпионата.

Скоростной игрок с хорошим дриблингом, хлёстким ударом и хорошими передачами в штрафную стал настоящей грозой для противников. Юрий демонстрировал невероятную стабильность, не боясь идти в обводку. Во многом, именно благодаря Жиркову московский ЦСКА становился чемпионом в 2005 и 2006 году, а также взял Кубок УЕФА.

В 2008 году тренер сборной России Гус Хиддинк решил попробовать Жиркова в качестве крайнего защитника, и как оказалось, совсем не прогадал. Ведь на Евро-08 Юра показал высокую продуктивность, и после окончания чемпионата к себе его переманил Челси. Карьера в Лондоне не пошло, но это уже совсем другая история. Всё равно, Жирков является одним из лучших футболистов с российским гражданством.

Андрей Аршавин

Андрей является далеко не самым скромным в высказываниях человеком. Все помнят его фразу “Ваши ожидания – это ваши проблемы”. На закате футбольной карьеры про Аршавина мало кто вспоминал. Ведь доигрывал он в Казахстане, но… На пике это был один из лучших игроков.

Все мы помним гол Аршавина в ворота Ван Дер Сара, который помог завоевать бронзу в рамках Евро-2008. А что говорить о покере в ворота Ливерпуля, когда Андрей выступал за лондонский Арсенал.

Кроме того, Андрей стал первым российским игроком, который попал в список ТОП-10 претендентов на получение золотого мяча. Безусловно, в свои лучшие годы он был лучшим игроком из России, и приносил огромную пользу как сборной, так и питерскому Зениту, а после переезда на туманный Альбион изредка был полезен и местному Арсеналу.

Валерий Карпин

Карпин, стал игроком Спартака в 21 год. После первых дней в команде он сказал, что до перехода в стан москвичей совершенно не играл в настоящий футбол. “Я только бежал вперёд, не играл на оборону, и совсем не подключал голову.

Не было и особой техники. Играл на левом фланге. До сегодняшнего дня удивляюсь, что Романцев разглядел во мне перспективу и перевёл на правый фланг атаки”, — говорил Валерий.

После перевода направо, Карпин значительно прибавил в футбольном плане. Он стал забивать за сборную и клуб, а после переезда в Испанию стал вторым правым полузащитником в Ла Лиге, расположившись сразу за Луишем Фигу.

Ярче всего Карпин выглядел в квалификации к Евро-2020. Он тянул за собой команду, забил решающий гол французам, принёс минимальную победу в матче с неуступчивой Исландией, а также забил в ворота Украины в страшном для нас матчей. В общем, Карпин делал всё, чтобы вписать своё имя в футбольную историю.

Сейчас же Валерий Георгиевич уже тренирует, и возглавляет национальную сборную нашей страны. На этом посту он также делает всё возможное для того, чтобы вписать себя уже в тренерскую историю России.

Роман Павлюченко

Рома также уезжал в Англию, пытаясь покорить туманный альбион. Но перед этим он провёл несколько добротных сезонов в московском Спартаке. После триумфа Российской сборной на Евро-2008 его персоной заинтересовались многие клубы Европы.

Роман думал недолго, и выбрал переход в Тоттенхэм. Однако, в составе “шпор” он выступал с переменным успехом. Были яркие периоды, а были и откровенно провальные матчи. Всего в футболке лондонцев Павлюченко выходил на поле 113 раз, забив 42 мяча.

В 2012 году Рома возвращается в родной чемпионат, где сначала играл за Локомотив, потом был футболистом Кубани и екатеринбургского Урала. Сейчас же Роман Павлюченко играет за ФК “Знамя”, представляющий ПФЛ.

На наш взгляд это одни из лучших футболистов с российским гражданством. Они заявили о себе не только в России, но и заставили произносить собственные имена болельщиков из других стран. Если вы считаете, что в этой статье заслуживают быть ещё и другие игроки, то обязательно напишите их имена в комментарии.