Мусульманка или христианка: подписчиков возмущает имидж Анастасии Решетовой

У экс-возлюбленной известного рэпера Тимати, Анастасии Решетовой, началась новая жизнь. Уже несколько недель как она мусульманка. Из-за смены религии изменился и стиль одежды. Только трансформации не пришлись по вкусу некоторым подписчикам инстадивы.

То ли мусульманка, то ли христианка

Анастасия регулярно выкладывает новые фотографии в “Инстаграме”. Девушка работает моделью, у нее практически ежедневно фотосессии, поэтому снимков для публикаций — хоть отбавляй. И пока одни фолловеры восхищаются точеной фигуркой красотки, другие критикуют ее образы.

Некоторые подписчики считают их слишком вызывающими, соблазнительными и откровенными для девушки, принявшей мусульманство. Ведь женщины с таким вероисповеданием должны одеваться сдержанно. В комментариях даже появились шуточные высказывания по поводу того, что Анастасия по четным дням мусульманка, а по нечетным — христианка.

Фолловеры упрекают Решетову в том, что она на фото с непокрытой головой, что также недопустимо для женщины-мусульманки. Знаменитость попыталась найти себе оправдание: сказала, что из-за профессии модели не может в полной мере соблюдать все нормы и правила ислама.

Это высказывание еще больше возмутило некоторых фолловеров. По их мнению, зачем тогда нужно было выбирать ту религию, которой не можешь соответствовать?

«Битва» с Ким Кардашьян

Многие подписчики отметили, что Анастасия копирует в плане стиля американских знаменитостей. Например, Рианну (на фото внизу справа):

Опять стала актуальной тема битвы между Анастасией и Ким Кардашьян. Это давняя виртуальная вражда, за которой наблюдают пользователи Интернета.

Американская и российская знаменитости регулярно появляются на снимках в одинаковых нарядах. Они даже позируют на фото одинаково.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Анастасия и ее стилисты настаивают на том, что это Ким Кардашьян занимается плагиатом, регулярно посещая страницу Решетовой и копируя ее образы. Доказательства периодически публикует один из имиджмейкеров Анастасии.

Например, однажды он выложил фотоколлаж, совместив фото своей подопечной и Ким. Анастасия появилась в наряде на двенадцать дней раньше, нежели потом появилась Кардашьян в аналогичной одежде. И таких примеров уйма.

Скептицизм

Пользователи Интернета скептически относятся к мнению о том, что Ким может копировать стиль Анастасии. Мол, они знаменитости совсем разного уровня. Кардашьян известна во всем мире, а Решетова разве что в нашей стране, да и то далеко не всем людям.